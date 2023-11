Assenze strategiche in maggioranza

Quattro assenze nella riunione di maggioranza a Ferentino. Tra queste c'è quella di Berretta: che nelle ore precedenti aveva protocollato un 'Accesso agli Atti

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Riunione di maggioranza con sorpresa lunedì pomeriggio a Ferentino: la coalizione di governo ha registrato quattro assenze pesanti tra i suoi consiglieri comunali. All’appello mancavano infatti il leghista Maurizio Berretta, Ugo Galassi e Gianni Bernardini della lista Insieme Fiorletta Sindaco ed Angelo Picchi di Ferentino nel Cuore.

Maurizio Berretta è lo stesso che nei giorni scorsi ha compiuto un Accesso agli Atti, gesto universalmente considerato ostile alla maggioranza di cui lui stesso fa parte. (Leggi qui: Segnali ostili per la maggioranza Fiorletta).

Giustificazioni vere e presunte

I Consiglieri Zaccari, Pro e Berretta

Ufficialmente le assenze erano previste. Ovvero i quattro avevano comunicato di avere importanti impegni precedenti, in particolare modo Berretta. Ma proprio quel suo Accesso agli Atti rende sospetta l’assenza alla riunione di maggioranza. Dove gli avrebbero chiesto sicuramente spiegazioni.

Al Consiglio comunale previsto per giovedì pomeriggio ci sono tanti punti all’Ordine del Giorno. Tra i quali uno presentato dall’ ex sindaco Antonio Pompeo oggi all’opposizione: è quello in cui si chiede al Comune di schierarsi contro la proposta di Legge sull’Autonomia Differenziata. È una battaglia che mette di fronte su scala nazionale il centrosinistra ed il centrodestra A Ferentino la maggioranza del sindaco Fiorletta è tanto eterogenea quanto trasversale. E quel documento ha il solo scopo di mettere ancora più in evidenza le differenze interne.

Il sindaco (Pd) ha firmato per portare in Aula l’Ordine del Giorno: una parte della sua maggioranza gli voterà contro. Proprio Berretta ha fatto sapere che non sosterrà quel documento.

Provinciali sullo sfondo

(Foto © AG IchnusaPapers)

Una delle possibili chiavi di lettura per comprendere le assenze alla Riunione di Maggioranza sono le elezioni Provinciali con cui rinnovare l’Aula del presidente Luca Di Stefano. Nella scorsa tornata elettorale la città di Ferentino ha eletto due consiglieri: Luca Zaccari della Lega ed Alessandro Rea civico nell’orbita Dem. Entrambi sono poi decaduti per le elezioni comunali della scorsa primavera a Ferentino.

Lo scenario questa volta è profondamente diverso. Sia negli equilibri politici in città e sia in quelli delle coalizioni. Il congresso regionale Pd ha cancellato la dicotomia tra Pompeo e De Angelis, ora tutti i candidati dovranno correre per il Partito senza poter contare su un appoggio delle componenti.

A provarci saranno di nuovo Luca Zaccari, forte dell’appoggio dell’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli. E dell’ex storico vicesindaco Luigi Vittori oggi consigliere in quota Ferentino nel Cuore. Se n’è parlato già in maggioranza ma una situazione più chiara si avrà solo nelle prossime ore. Quando si capirà la strategia attraverso la formazione delle liste.