Buongiovanni, tempesta in FdI ma in un bicchiere d’acqua

L'adesione di FdI al resto del centrodestra spacca il Partito, Bevilacqua si smarca, Evangelista si riserva. Ma è tempesta in un bicchiere d'acqua. Il Terzo Polo pronto a partire: venerdì la conferenza. Il primo punto programmatico di Buongiovanni scatena polemiche

Alberto Simone Il quarto potere logora chi lo ha dato per morto

La tempesta si scatena subito dopo l’annuncio. Nemmeno il tempo di metabolizzare l’unità del centrodestra raggiunta per le elezioni Comuni di Cassino. Le onde si increspano appena diventa ufficiale la firma del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Massimo Ruspandini sotto ad un documento. È quello che schiera il suo Partito sulla candidatura a sindaco dell’avvocato Arturo Buongiovanni jr, accanto a Lega, Forza Italia, Udc, Noi Moderati ed una sfilza di civiche che 5 anni fa stavano con Peppino Petrarcone. (Leggi qui: Cosa c’è dietro il centrodestra unito su Buongiovanni).

Ma è tempesta che si sviluppa dentro un bicchiere d’acqua.

C’è chi dice no

Franco Evangelista e Michelina Bevilacqua

A prendere ufficialmente le distanze è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Michelina Bevilacqua. Che evidenzia: “Quella di Buongiovanni è una candidatura calata dall’alto, senza minimamente coinvolgere la base del Partito. È avvenuta in totale dispregio peraltro del ruolo dei componenti del gruppo consiliare”. Per la Consigliera “Fratelli d’Italia non dovrebbe andare a rimorchio in un accordo al ribasso“.

Mancano due piccoli dettagli. Il primo: il Partito è commissariato proprio per le continue divisioni, l’incomunicabilità tra Gruppo e Circolo, il voto in Consiglio Comunale espresso più volte a favore della maggioranza. Proprio da Michelina Bevilacqua. Secondo dettaglio: la consigliera sognava una sua candidatura a sindaco, anche sostenuta dalla sola FdI.

Scettico anche l’altro consigliere di Fratelli d’Italia, Franco Evangelista. Che spiega: “È stata una scelta non condivisa. Mi ritrovo ad accettare obtorto collo una scelta subita. Io non sono bramoso di potere, sono una persona libera e quindi valuterò come comportarmi“.

Bye bye Michelina

Benedetto Leone

Ad augurare buon viaggio alla Consigliera comunale è il suo collega Benedetto Leone, primo sponsor della candidatura di Arturo Buongiovanni jr. L’ex vicesindaco suggerisce “La consigliera Michelina Bevilacqua si candidi con Salera, è il giusto approdo di chi ha votato in consiglio Comunale con la maggioranza. Se si candidasse con il centrosinistra sarebbe coerente con la sua astensione sul voto al Bilancio dell’Amministrazione Salera”.

Benedetto Leone non cerca dialoghi non sollecita ricomposizioni. “Se vuole essere credibile, il Centrodestra a Cassino ha bisogno di un ricambio. Serve un vento nuovo, un entusiasmo coinvolgente che veda nuove figure in campo. Speriamo in una grande accoglienza di Salera per Michelina Bevilacqua“.

Nessuno sembra stracciarsi le vesti per i mal di pancia palesati dai due Consiglieri Comunali eletti nella Lega cinque anni fa e poi passati in corso di consiliatura a Fratelli d’Italia. Il segnale politico è chiaro: il centrodestra vuole puntare sull’identità, tenendo ai margini personalità come Bevilacqua ed Evangelista che in questi cinque anni più volte hanno dimostrato ambiguità per la loro vicinanza al sindaco. Al punto che nel primo tavolo informale di confronto c’è questa sera è arrivato ad analizzare che si tratta di personaggi capaci di portare sicuramente consensi, ma altrettanti ne fanno perdere in termini di voti di opinione.

Non sarà sfida a due

Giorgio Di Folco e Giuseppe Sebastianelli

Per Evangelista il punto d’approdo potrebbe essere il Terzo Polo al quale intendono dare vita i due candidati che hanno voluto dare vita alle Primarie dei civici. Un progetto che contava sei candidature prima dell’arrivo sulla scena dell’avvocato Buongiovanni. A quel punto sono state ritenute superflue. Non dall’ex consigliere Giuseppe Sebastianelli e dal videomaker Giorgio Di Folco. Domenica scorsa hanno chiamato ai gazebo i loro sostenitori. (Leggi qui: Sebastianelli vince le Primarie e spacca il fronte).

Il centrodestra puntava ad un one to one tra il Dem Enzo Salera ed Arturo Buongiovanni, come avvenuto lo scorso anno a Latina. Rendendo così inutile il turno di eventuale ballottaggio. Ma non sarà così. Dal Terzo Polo fanno sapere di non avere intenzione d’aggregarsi a Buongiovanni. E puntualizzano: “Noi siamo il secondo polo, non il terzo“. Il candidato a sindaco Giuseppe Sebastianelli e Giorgio Di Folco intendono incontrare la stampa ed i cittadini per rispondere a domande e raccogliere anche proposte.

La conferenza è in programma venerdì mattina in sala Restagno. Spiegano i due: “Le primarie non si fermano, anzi proseguono con una serie di iniziative che per tutto il mese di marzo si svolgeranno nei fine settimana“.

Falsa partenza

Tullio Di Zazzo

Dal canto suo, il candidato del centrodestra Arturo Buongiovanni jr riunisce giovedì sera la coalizione. Ed inizia a lavorare sul programma: ma il suo primo annuncio, quello cioè di voler riportare le scuole del Campus Folcara in centro città, ha suscitato diverse reazioni. Tra cui quella dell’ex sindaco Tullio Di Zazzo che ha spiegato: “Se il buongio…rno si vede dal mattino non mi sembra che la strada intrapresa sia la migliore. Chiedere di riportare le scuole al centro di Cassino oltre ad essere una richiesta antistorica dimostra una scarsa conoscenza della città”. Perché?

“Antistorica in quanto significherebbe riportare indietro le lancette di quasi trent’anni quando le scuole erano al centro della città collocate in palazzi di civile abitazione. Alcuni importanti esponenti della coalizione (forzata) hanno criticato il Sindaco Salera per aver investito in scuole al centro della città. Se il buongio….rno si vede dal mattino… fu subito sera“.