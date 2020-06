Colao torna a Londra, il Governo preferisce specchiarsi a Villa Pamphili

Foto © Swiss-image / Valeriano Di Domenico

Il brillante manager va ad aggiungersi ai tanti “cervelli” che stanno in panchina: Mario Draghi, Carlo Cottarelli, Mario Monti. Mentre la politica non ha nessun piano per provare a evitare il naufragio del Paese.

Troppo competente per una politica che ama gli effetti speciali (Stati Generali) e le scorciatoie elettorali. Troppo educato per sbattere la porta e chiedere perché, dopo mesi di affidamento totale ai Comitati scientifici, adesso il Governo Conte ha cestinato invece il suo piano. Fatto sta che Vittorio Colao ha salutato e tutti ed è tornato a Londra.

Ieri ha illustrato le conclusioni agli Stati Generali, oggi al Sole 24 Ore ha spiegato il senso del lavoro svolto. Affermando: «Il nostro non è un piano, ma una strategia, una visione, con 102 proposte concrete di cui abbiamo condiviso anche i dettagli. Scrivere un piano è compito che ora spetta al Governo».

Vittorio Colao

Ha comunque ringraziato il premier Conte e i ministri. Poi ha affermato: «Le parole chiave sono impresa e lavoro, investimenti, digitalizzazione, formazione. Dobbiamo approfittare di questa occasione per trasformare i costi in investimenti, ammodernare il Paese, migliorarne l’equità. Sicuramente l’impresa e il lavoro sono l’urgenza su cui intervenire per rilanciare l’economia. Noi non torneremo al 2019 se l’impresa e il lavoro non saranno sostenute e potenziate con misure concrete e per farlo sarà importante avere una pubblica amministrazione più veloce e più digitalizzata, sbloccare gli investimenti fermi, attivare quelli finanziabili con fondi europei, far ripartire il turismo, cominciare a investire sulle competenze che serviranno a generare innovazione in Italia».

Aggiungendo: «La crisi del Covid ci ha insegnato che le persone sono l’aspetto più importante, non solo agli altissimi livelli delle organizzazioni, ma a tutti i livelli. Il mio suggerimento a tutte le imprese, a prescindere dal Covid, è digitalizzare e assumere laureati, anche neolaureati, che possano portare l’innovazione in azienda».

Due problemi del Paese, ha rilevato ancora Colao, sono il basso livello di automazione e il basso livello di laureati. Laurearsi in discipline scientifiche deve diventare un buon affare per i ragazzi. Automazione e formazione fanno crescere la produttività.ha concluso Colao: «Se poi il Governo vorrà assumere qualche forma di incentivo diretto, potrà farlo, ma bisogna far crescere il peso degli occupati superqualificati».

Villa Doria Pamphili, sede degli Stati Generali Foto © Carlo Carino / Imagoeconomica

Una rivoluzione vera quella proposta da Vittorio Colao. Ma ancora una volta il Governo si chiude a riccio, si specchia nelle ampie sale e nei fantastici giardini di Villa Pamphili, restando lontano da Palazzo Chigi e dal Paese reale.

Esattamente come un altro numero uno, Carlo Cottarelli, Vittorio Colao prende atto che la politica italiana non è in grado di fare sua le proposte di modernizzazione del Paese e di investimentio sulle imprese, sulla formazione, sulla cultura, sui giovani. In una parola sul futuro. E mentre l’Italia si prepara a fronteggiare la più grande crisi economica di sempre, i “cervelli” migliori restano in panchina oppure vanno all’estero.

Mario Draghi, Vittorio Colao, Mario Monti, Carlo Cottarelli. Potevano, anzi dovevano essere coinvolti in questo momento. Invece sono tenuti fuori dalla porta.