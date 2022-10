Da oggi è finito il Dopoguerra

Senza ricevuta di Ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. Con il Governo Meloni finisce il Dopoguerra in Italia. Finalmente.

Per semplicità cerchiamo di appiccicare su ogni cosa un’etichetta. Sono delle scorciatoie: se uno è etichettato sappiamo subito di chi si tratta. Vale pure per le epoche storiche. Non c’è un ente che rilasci un’etichetta, chi viveva nel Cinquecento non aveva la più pallida idea di stare nel Rinascimento. Quando i panzer attraversarono il confine con la Polonia nessuno disse che quel giorno era cominciata la Seconda Guerra Mondiale.

Tra qualche anno, pensando alla data di oggi, con ogni probabilità all’Italia verrà assegnata un’etichetta che contrassegni questo periodo. Perché la nomina di Giorgia Meloni a Presidente del consiglio dei Ministri mette fine finalmente al Dopoguerra in Italia. E ci introduce tra i Paesi emancipati.

Giorgia Meloni (Foto: Carlo Lannutti © Imagoeconomica)

Il Paese si affida ad presidente donna e senza che a nessuno appaia una lesione della maestà maschile. Un presidente di destra e senza che a nessuno appaia possibile che da sabato della prossima settimana si debba andare a fare ginnastica in piazza saltando nel cerchio di fuoco; non ci saranno corse a comprare né abiti in orbace né taniche di olii lassativi.

È la fine di tanti feticci, tanti totem sollevati per ghettizzare una parte del Paese. Esattamente come fu quando a palazzo Chigi ci andò Massimo D’Alema, il primo post comunista: durante il suo Governo non ci furono bambini mangiati allo spiedo né cosacchi ad abbeverare i cavalli alla fontana di Trevi.

Se funzionerà questo Governo è altra faccenda. Non ha alcun obbligo in più di quelli avuti dai governi che l’hanno preceduto. Perché è un governo eletto all’interno di una Costituzione che non lascia margini per altro.

E questo passo di oggi finalmente ci proietta tra le democrazie compiute, che si sono lasciate il dopoguerra alle spalle. Peccato averci impiegato oltre settant’anni: forse prima non eravamo abbastanza maturi.

Senza Ricevuta di Ritorno.