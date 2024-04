Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 26 aprile 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 26 aprile 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Cleto. Romano ma di probabile origine ateniese, Cleto, diminutivo di Anacleto, è il terzo Papa della storia, in carica dall’80 al 92. È autore dell’edicola sulla tomba di Pietro, in Vaticano, vicino al quale verrà seppellito lui stesso. Durante il suo Pontificato viene inaugurato a Roma il Colosseo. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 26 APRILE 1993

Una fuga di tre giorni. Ritrovato a Roma il ragazzo di 13 anni scomparso dalla casa della nonna a Serrone. Per non finire in collegio ha dormito sui bus. «Mi ha scoperto un controllore e mi ha accompagnato dai carabinieri». I suoi genitori vivono separati da un anno.

STRANGOLAGALLI / Morì annegato, amministratori alla sbarra. Accusati della morte di un giovane consulente finanziario. Nicola Mariani fu inghiottito nel novembre del 1991 dalle acque di un torrente in piena dopo che cedette il ponticello su cui stava transitando con la sua macchina in località Fosso del Vignale.

Trevi, un’oasi per bambini operati Al via un singolare progetto-pilota, previste 600 assunzioni.

TORRICE / Umiliato dal padre s’uccide. Il genitore prima gli distrugge la Vespa poi lo schiaffeggia al bar davanti agli amici. Il gesto disperato di un carrozziere di diciassette anni. Dopo l’ennesima angheria. Giuseppe è corso a casa, ha preso una catena e si e impiccato. La rabbia dei fratelli.

