DiFra punta sui difensori-stakanovisti per arginare l’onda viola

Oyono, Romagnoli e Marchizza finora hanno giocato sempre e sono diventati i pilastri della retroguardia del Frosinone. Contro la Fiorentina saranno chiamati ad una grande prova per fermare una squadra in salute e fortissima dalla cintola in su

Alessandro Salines Lo sport come passione

È una squadra concepita per attaccare secondo una filosofia sposata da un paio d’anni a questa parte. Ma ciò non esclude che le fondamenta (ovvero la difesa) siano solide e consolidate. Non a caso 3 quarti (Oyono, Romagnoli e Marchizza) della retroguardia del Frosinone è andata sempre in campo in ogni minuto disputato di queste prime 5 giornate. Tra l’altro è l’unica formazione del campionato ad aver schierato 3 difensori per tutti e 450’.

Al di là della statistica fine a se stessa, sono dati che confermano come il tecnico Eusebio Di Francesco abbia scelto dei punti fermi in un reparto importante quale la difesa. Ed Oyono, Romagnoli e Marchizza stanno ripagando la fiducia con moneta pesante: ottime prestazioni, anche gol e assist. Contro una Fiorentina in grande spolvero (10 punti, 3 vittorie in 5 gare di cui le ultime di fila) saranno di nuovo protagonisti e dovranno necessariamente alzare l’asticella considerando la qualità degli avversari soprattutto dalla cintola in su.

Oyono-Marchizza, sorprendente coppia di terzini

Riccardo Marchizza (Foto © Mario Salati per Alessioporcu.it)

Hanno storie ed età diverse ma si stanno rivelando 2 difensori affidabili sotto tutti i punti di vista. Una coppia ben assortita. Di Francesco sin dalle prime partite li ha schierati titolari e non sono più usciti dalla formazione italiano. Anthony Oyono, franco-gabonese classe 2001, scoperto da Angelozzi nel Boulogne (terza serie transalpina), è un terzino di personalità e tecnica. Spinge forte, forse deve migliorare la fase difensiva. L’impatto con la Serie A non lo ha scalfito più di tanto malgrado si sia presentato con sole 26 gare di B. Di settimana in settimana si è conquistato la fiducia di tutti. Angelozzi prevede per lui un futuro da uomo-mercato ed infatti lo ha blindato fino al 2027.

Eusebio Di Francesco (Foto © Mario Salati per Alessioporcu.it)

Riccardo Marchizza, romano di 25 anni, è arrivato dal Sassuolo con Harroui e Turati nell’operazione Boloca. E’ sicuramente più esperto (58 presenze in Serie A) di Oyono ed ha caratteristiche diverse: difensore arcigno (infatti può giostrare anche da centrale) ma si fa notare pure nella metà campo avversaria. Solo Federico Dimarco infatti ha servito più assist (3) di Marchizza (2) tra i difensori. Il terzino giallazzurro – in 5 presenze – ne ha già forniti tanti quanti nelle 29 partite giocate nei 2 precedenti massimi campionati. L’ex Sassuolo finora non ha sbagliato praticamente nulla, garantendo alla squadra un contributo fondamentale non solo dal punto di vista tecnico. Ed infatti Angelozzi lo ha voluto anche per la sua esperienza indispensabile in un gruppo molto giovane.

Romagnoli, versione-goleador

Romagnoli festeggia dopo il gol alla Salernitana

Il difensore centrale di Cremona ha segnato il gol del momentaneo vantaggio nella trasferta di Salerno. Un perentorio colpo di testa su cross appunto di Marchizza. Romagnoli ha preso il posto (senza i galloni del capitano) di Lucioni e ben presto è diventato il “ministro della difesa”.

Trentatrè anni, tanta esperienza, fisico da corazziere, è arrivato dal Lecce, reduce da una stagione nella quale non aveva trovato grande continuità.Cinque partite giocate sopra le righe: oltre al gol, ha timbrato anche un assist. Giovedì con la Fiorentina dovrà tirare fuori il meglio davanti ad avversari di alto livello come Nzola, Kouame, Nico Gonzalez (è in dubbio), Bonaventura, Brekalo, Beltran, Ikonè e Sottil.

Gli altri “fedelissimi”

Luca Mazzitelli

Capitan Mazzitelli ha saltato soltanto 19’: per lui 5 presenze e 431’ giocati. Dati che confermano come sia diventato un elemento imprescindibile nell’economia del gioco di Di Francesco che lo ha reinventato mezzala dopo aver giocato la stagione scorsa da regista. Il centrocampista giallazzurro, promosso capitano, si sta rivelando un vero leader in campo e fuori. Contro il Sassuolo ha segnato una doppietta fondamentale nella rimonta ciociara. Con 5 presenze anche l’attaccante Baez (234’) ed il centrocampista Barrenechea (317’).

In Serie A sono 46 i giocatori sempre presenti. Dodici i portieri tra i quali Sommer dell’Inter, Meret del Napoli, Provedel della Lazio e Rui Patricio della Roma. Sono invece 24 i difensori: oltre Oyono, Marchizza e Romagnoli, anche i vari Bremer e Danilo della Juve, Di Lorenzo del Napoli e Scalvini dell’Atalanta. Dieci i centrocampisti tra i quali Rabiot della Juve, Luis Alberto della Lazio, Cristante della Roma e Candreva della Salernitana.