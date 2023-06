E poi scopri che sono in tanti a voler sognare

Senza ricevuta di ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. Perché sono ancora in tanti quelli che hanno voglia di sognare

La creatività è la capacità di vedere le cose in maniera diversa dal comune ed individuare così soluzioni nuove. Per loro natura, gli uomini cercano le soluzioni nell’esperienza, le donne nella creatività: mettetevi davanti ad una lavatrice, 9 uomini su dieci leggeranno le istruzioni prima di infilare la spina; nessuna donna le ha mai lette per fare il bucato.

La scienza ha scoperto che la creatività non è una dote: si può stimolare e sviluppare. Soprattutto ha scoperto che più cresciamo e meno siamo creativi. Stupirà sapere che la creatività in un bambino di 5 anni è pari a quella di un astronauta. Poi le cose cambiano. Perché iniziamo ad imparare la logica. Quindi smettiamo di cercare soluzioni nuove ma ragioniamo.

Foto Keira Burton / Pexels

In pratica perdiamo la nostra fantasia, usciamo poco alla volta dal mondo dei sogni e ci adattiamo ad un mondo reale, fatto delle sue sfide, delle sue competizioni, delle sue amarezze, delle sue delusioni e delle sue gioie.

La creatività dei bambini, l’innocenza dei bambini, sono armi fortissime per vedere il mondo in maniera diversa. E per dire agli adulti che non tutti ti vogliono fregare, non è vero che il mondo è cattivo, sono gli uomini ad esserlo. Nel momento in cui decidono che è arrivato il momento di smettere di sognare.

Anche per questo centinaia di persone venerdì a Torino si riuniranno in piazza Polonia davanti all’ospedale Regina Margherita: tutti con la maschera di Spiderman, Supermario, IronMan, ElastGirl.

Lì dentro c’è un bambino di 7 anni. Ha un tumore ai polmoni. Sta morendo.

Ha chiesto di vedere i supereroi. Gli hanno organizzato una grande festa: sotto le finestre. Per lui. E per quelli che indosseranno il costume e la maschera. Perché in fondo, un po’ bambini dentro lo sono rimasti pure loro se hanno ancora la forza di voler far sognare un bambino dietro i vetri di una finestra.

