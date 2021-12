Qualcuno informi Londra che qui vogliamo riaprire l’asilo

Senza ricevuta di Ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. Se da Londra pensano che siamo diventati bravi all'improvviso

Cialtroni, spaghettari, ancora tutti pizza e mandolino, poco istruiti e molto mafiosi: per anni dall’estero ci hanno visto così. All’inizio del 2000 il più prestigioso settimanale tedesco Der Spiegel ironizzava sulle vacanze in Italia pubblicando in copertina un piatto di spaghetti con sopra una pistola.

Esagerazioni. Luoghi comuni. La realtà è che ognuno vede ciò che vuole vedere e crede in ciò che si è già costruito nella mente: lo spiega la Scienza della Comunicazione. Nascono così i miti degli italiani brava gente e degli italiani spaghettari mafiosi. Due opposti. Entrambi sbagliati.

Perché in guerra anche noi avemmo dei criminali e degli eroi, come in tutti gli eserciti ed a tutte le latitudini, in ogni conflitto. In Italia ci sono cialtroni e banditi esattaente come ce ne sono dalle altre parti. Su pizza e mandolino (cioè la capacità di renderci simpatici) non si discute.

The Economist

Chissà cosa dobbiamo avere combinato in questo 2021 se anche il paludato settimanale inglese di informazione politico economica The Economist ha riconosciuto l’Italia come il Paese europeo dell’anno.

“Non per l’abilità dei suoi calciatori, che hanno vinto l’Europeo; né per le sue pop star, che hanno vinto l’Eurovision Song Contest — scrive – ma per la sua politica. Ha un primo ministro competente e rispettato. L’Italia ha raggiunto un alto tasso di vaccinazione contro il Covid, tra i più elevati d’Europa. La sua economia si sta riprendendo più rapidamente rispetto ai Paesi limitrofi».

L’Economist sottolinea che i governanti italiani hanno messo da parte le divergenze per sostenere un programma di profonde riforme.

Due considerazioni. 1) È dovuto arrivare l’Economist a ricordarcelo. 2) Qualcuno dica all’Economist che in Italia c’è chi non vede l’ora di mandare Mario Draghi da un’altra parte per tornare a rimettere in piedi l’asilo che c’era prima.

Senza Ricevuta di Ritorno.