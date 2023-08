Fiorletta, il barometro segna Sereno ma Variabile in autunno

Le previsioni politiche per il comune di Ferentino parlano di tempo sereno. Ma variabile con gli umori del centrodestra. Che nell'amministrazione ha più di un esponente. Ed i rumors parlano di qualche distinguo

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Il barometro con le previsioni politiche per l’autunno segnano ‘Sereno – Variabile’. A Ferentino l’amministrazione del sindaco Piergianni Fiorletta va incontro ad una serie di lavori da mettere a terra. E verso la prima d’una lunga serie di test sulla tenuta politica dell’alleanza elettorale che la scorsa primavera ha messo insieme centrodestra e centrosinistra.

Dal cimitero alle scuole

Sul lato amministrativo i temi caldi saranno tanti. Settembre sarà il mese nel quale dopo tanti anni finalmente si dovrebbe risolvere il problema loculi al cimitero Pareti. Il comune se lo porta avanti da almeno dodici anni. Ci fu il tentativo di procedere con il project financing sul quale però mise gli occhi la magistratura, sospettando un tentativo di infiltrazione da parte di due malavitosi romani.

Il cimitero di Ferentino

Il Comune allora decise di dichiarare decaduto il project e procedere per proprio conto. Lo fece appaltando il primo lotto dei lavori: 1.450 loculi finanziati con la vendita su carta; cioè incassando l’anticipo dai cittadini e pagando la prima tranche alla ditta. A settembre salvo imprevisti ci sarà la consegna dei nuovi loculi.

Settembre sarà anche il mese dell’inizio dei lavori alla scuola Belvedere, due milioni di euro di lavori finanziati dal Pnrr. Undici classi per almeno otto mesi saranno costrette a traslocare in altro istituto. Si parla di Ragioneria. A giorni la decisione finale.

Poi sempre a settembre esattamente il 18 partiranno i lavori per recuperare il Teatro Romano. Lavori finanziati dal ministero alla passata amministrazione per circa 2 milioni di euro. Ci sarà da completare il nuovo bando dei rifiuti che prevede la tariffa puntuale: ognuno pagherà per i rifiuti realmente prodotti. Si avvieranno i lavori per realizzare il Museo Civico sotto il palazzo Martino Filetico grazie ad un mutuo di 300.000 euro e si dovrà per forza accelerare con la Provincia per il recupero dell’ex scuola Paolini, ci sono 7 milioni di finanziamento e per completare l’Itis con la realizzazione dell’auditorium.

Io ho fatto e dall’autunno io vigilo

L’ex sindaco Antonio Pompeo

Temi sui quali la minoranza è pronta a dare battaglia. Perché si tratta di opere progettate ed avviate dal centrosinistra del sindaco Antonio Pompeo, ora all’opposizione. Che ora è pronto a dare battaglia sui tempi di avvio delle opere e quelli di completamento degli altri progetti “a partire da quello per realizzare un nuovo ospedale in zona industriale-stazione. Si integrerebbe con il Fabrizio Spaziani di Frosinone e lì nascerebbe anche un eliporto anche perché pochi lo dicono ma il 90% del territorio dell’aeroporto Moscardini ricade su Ferentino. Sarebbe a servizio dell’eliambulanza e della Protezione Civile”.

La minoranza con l’autunno resterà frammentata: tre gruppi con altrettanti capigruppo. Al momento comprende Fabio Magliocchetti del Pd, Antonio Pompeo con Alfonso Musa e Giancarlo Lanzi per la civica Pompeo, Angelica Schietroma con la sua lista.

La collocazione dell’ex assessore Angelica Schietroma è uno dei grandi interrogativi che si scioglierà entro la fine dell’anno. Per capire se resterà in opposizione oppure inizierà a dialogare con la variegata maggioranza.

Una maggioranza della quale il sindaco Piergianni Fiorletta sarà chiamato a verificare costantemente la tenuta. Nata da un progetto trasversale, si basa su un progetto amministrativo ed un chiaro patto di non belligeranza politica all’interno delle mura comunali.

Intanto i rumors parlano dei primi attriti. Nella lista Nuova Ferentino ci sarebbero due posizioni distinte tra il fondatore Claudio Pizzotti (oggi presidente del Consiglio comunale) e l’ex assessore ed oggi consigliere comunale Maurizio Berretta di estrazione leghista.