I migliori ospedali in Italia e nel Lazio: ecco la classifica

La guida "Ospedali di eccellenza 2024" dell'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza ha selezionato i migliori ospedali italiani in sei specializzazioni mediche. Lo studio ha analizzato 1.377 strutture, valutando la qualità delle cure, la soddisfazione del paziente e la reputazione

La guida si chiama “Ospedali di eccellenza 2024” ed è stata stilata dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza. Lo studio ha preso in considerazione sei specialità: urologia, cardiologia, gastroenterologia, ortopedia del ginocchio, della spalla e dell’anca. Per ciascuna di esse ha individuato le eccellenze sanitarie distribuite in tutta Italia, offrendo così una panoramica dei migliori ospedali italiani presso i quali si possono trovare le più avanzate opportunità di cura.

I dati sono stati raccolti confrontando ben 1.377 strutture sanitarie pubbliche e private nel nostro Paese. Lo ha fatto un team di esperti in grado di valutare la qualità delle prestazioni. Inoltre è stato effettuato un sondaggio che ha individuato i livelli di soddisfazione dei pazienti. L’indagine ha permesso di compilare l’elenco dei 100 migliori ospedali in Italia per ogni specialità, sulla base di tre indicatori: la reputazione, il trattamento medico e i servizi al paziente.

I MIGLIORI OSPEDALI ITALIANI

Le eccellenze per l’ UROLOGIA

Per quanto riguarda urologia, l’unico ospedale ad aver ottenuto il massimo punteggio in tutti i campi è l’Istituto Tumori Regina Elena di Roma. Tra le eccellenze nel Nord Italia spicca invece l’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, mentre nel Sud Italia troviamo l’Ospedale Generale Regionale Miulli di Acquaviva delle Fonti

Le eccellenze per la CARDIOLOGIA

Sono invece tre le eccellenze italiane in cardiologia: al Nord si distinguono il Nuovo Ospedale degli Infermi di Ponderano (prov. di Biella) e gli Spedali Civili di Brescia, mentre al Sud troviamo l’Ospedale San Giovanni Moscati di Aversa (prov. di Caserta). Nel Centro Italia, le strutture migliori sono quelle del Lazio, come il Policlinico Gemelli e il Policlinico Tor Vergata

Le eccellenze per la GASTROENTEROLOGIA

Diversi sono gli ospedali che hanno ricevuto il massimo punteggio in ogni campo, per quanto riguarda gastroenterologia. Al Nord sono l’Ospedale Umberto I di Torino, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo e l’Azienda Ospedale – Università di Padova, mentre al Centro spiccano il Policlinico Umberto I e il Sant’Andrea, entrambi di Roma. Ottime valutazioni, nel Sud Italia, anche per il Cardarelli di Napoli e il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo

Le eccellenze per l’ ORTOPEDIA del ginocchio

Nell’ambito dell’ortopedia del ginocchio, troviamo due eccellenze italiane: al Nord c’è il Presidio Sanitario Cottolengo di Torino, mentre al Centro il punteggio massimo va all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Al Sud, ad ottenere buone valutazioni è invece l’Ospedale San Paolo di Bari.

I MIGLIORI OSPEDALI DEL LAZIO

La Guida ha stilato anche una classifica degli ospedali per le 6 specialità, in ogni Regione italiana.

Nel Lazio la situazione delle prime 5 posizioni per ogni branca medica, per quanto riguarda la reputazione della struttura, servizi al paziente e trattamento medico è questa.

CARDIOLOGIA

1 Presidio Ospedaliero Anzio-Nettuno Anzio 2 Ospedale S.Eugenio Roma 3 Ospedale Isola Tibertina – Gemelli Roma 4 Polo Ospedaliero di Viterbo Viterbo 5 Policlinico Casilino Roma

GASTROENTEROLOGIA

1 Ospedale Santa Maria Goretti Latina 2 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma 3 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma 4 Policlinico Umberto I Roma 5 AOU Sant’Andrea Roma

UROLOGIA

1 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma 2 IFO – Istituto Tumori Regina Elena Roma 3 Fond. Policlinico Univ. Campus BioMedico Roma 4 Ospedale San Camillo De Lellis Rieti 5 Ospedale San Pietro FBF Roma

ORTOPEDIA ANCA

1 Ospedale San Pietro FBF Roma 2 Ospedale San Carlo di Nancy Roma 3 ICOT Istituto Marco Pasquali Latina 4 Casa di Cura Villa Betania Roma 5 AO San Camillo Forlanini Roma

ORTOPEDIA GINOCCHIO

1 Ospedale San Pietro Fatebenefratelli Roma 2 Ospedale San Carlo di Nancy Roma 3 Ospedale Israelitico Roma 4 ICOT Istituto Marco Pasquali Latina 5 Casa di Cura Villa Betania Roma

ORTOPEDIA SPALLA

1 Presidio CTO A. Alesini Roma 2 Ospedale San Pietro Fatebenefratelli Roma 3 Ospedale Israelitico Roma 4 ICOT Istituto Marco Pasquali Latina 5 AO S. Giovanni Addolorata Roma

UNA CURIOSITA’

Per quanto possa valere uno studio elaborato da un ente privato, l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) conduce indagini di mercato finalizzate ad analizzare l’aspetto economico e qualitativo delle aziende, pubbliche e private attive in diversi settori. Dalle banche alle assicurazioni, dalla distribuzione alle utenze, dalla salute al tempo libero. In ogni caso, in nessuna classifica del Lazio, per quanto riguarda le 6 specializzazioni, compare mai una struttura sanitaria, pubblica o privata, della provincia di Frosinone.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com)