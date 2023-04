Il Giudizio Universale: Frosinone-Ascoli 2-0

Il Pagellone di Frosinone-Ascoli 2-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Il Pagellone di Frosinone-Ascoli 2-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Frosinone, contro l’Ascoli è prova d’autore: 2-0)

Il migliore

Lucioni

Capitan Lucioni esulta dopo il primo gol (Foto © Mario Salati

Sblocca la partita al momento giusto grazie ad un bel gol di testa con annessa ferita al capo come era successo a Ferrara. Una rete (la terza stagionale) pesante perché andare all’intervallo in vantaggio ha rappresentato la svolta. Per il resto il capitano è il solito muro al centro della difesa lasciando le briciole a 2 attaccanti esperti e quotati come Dionisi e Forte. Con il ritorno di Ravanelli ci guadagna.

Voto: 7,5

Turati

Poco impegnato dagli attaccanti avversari. E’ attento comunque sulle rare conclusioni dei bianconeri come nel finale quando controlla senza problemi il tiro di Lungoyi.

Voto: 6

Sampirisi

Presidia la fascia destra non concedendo praticamente nulla agli avversari. La ritrovata solidità difensiva del Frosinone passa anche per il terzino ex Monza. Resta più bloccato rispetto ad Oyono ma di tanto in tanto si fa vedere anche lui nella metà campo bianconera.

Voto: 6,5

Ravanelli

Prodigioso il suo intervento su Forte nel recupero del primo tempo che evita il pareggio dell’Ascoli. E non a caso il difensore esulta come se avesse segnato. Per Grosso un recupero fondamentale quello dell’ex Cremonese che garantisce alla retroguardia grande solidità. Prende in consegna l’ex Dionisi o Forte: per i 2 attaccanti c’è poco da fare.

Voto: 7

Oyono

Il terzino Oyono (Foto © Mario Salati)

Ancora una volta schierato a sinistra, il terzino franco-gabonese si conferma in crescita sotto tutti i punti di vista. Spinge tantissimo mostrando qualità, tempi d’inserimento e personalità. Un pericolo costante per la difesa dell’Ascoli che fatica a contenerlo con Donati e Collocolo.

Voto: 6,5

Rohden

Una partita di sacrificio per il centrocampista svedese schierato da mezzala destra nella linea mediana. Corre tanto, recupera tanti palloni, vince diversi duelli con Caligara, un’incursione ma non è fortunato nel contrasto.

Voto: 6

Dal 41’ s.t. Garritano

L’ultimo scampolo di gara per dare freschezza al centrocampo.

Voto: s.v.

Mazzitelli

Rientro dal 1’ per il regista romano. Un ottimo rientro innanzitutto perché confeziona l’assist per la rete di Mulattieri che chiude il match. Poi gioca una partita di sostanza e qualità. Scherma Pedro Mendes, fa partire la manovra. Nel primo tempo però in alcuni momenti non riesce ad alzare il ritmo.

Voto: 6,5

Dal 27’ s.t. Kone

Entra col piglio giusto. E’ sulla strada del pieno recupero.

Voto: s.v.

Boloca

Non ruba l’occhio come è capitato tante altre volte ma il suo contributo alla causa è importantissimo dal punto di vista tattico ed atletico. In alcune partite serve giocare da gregari più che da prime donne.

Voto: 6,5

Insigne

L’attaccante Insigne (Foto © Mario Salati)

Sempre vivace ed intraprendente. Mette in seria difficoltà Falasco, tagliando spesso al centro. Ha una chance importante al 19’ ma spedisce alto al volo da buona posizione. Firma l’assist per il vantaggio di Lucioni. Nella ripresa mette lo zampino anche nella seconda rete e ci riprova prima di lasciare il posto a Baez.

Voto: 6,5

Dal 26’ s.t. Baez

Qualche iniziativa ma nessuno acuto.

Voto: s.v.

Mulattieri

Mulattieri esulta dopo la rete del 2-0

La gioia e la paura. Una Pasquetta particolare per l’attaccante spezzino. Che non dimenticherà presto. Prima la rete del 2-0, la dodicesima stagionale: un colpo di testa perfetto che ha chiuso il match. Poi l’infortunio alla gamba sinistra tutto a valutare. La sensazione, avvalorata dalle parole di Grosso (“Non sono ottimista, pensa che si sia fatto male”) è che sia un incidente serio.

Voto: 7

Dall’11’ s.t. Moro

Buono l’impatto, sfiora il tris con una conclusione che lambisce il palo.

Voto: 6

Bidaoui

L’esterno d’attacco Bidaoui (Foto © Mario Salati)

Preferito di nuovo a Caso, è uno degli ex della sfida. Ha spazio per mettersi in mostra e non si tira indietro pur peccando di precisione. Accusa qualche pausa, ma prima dell’1-0 serve un bel pallone a Mulattieri.

Voto: 6

Dal 26’ s.t. Caso

Vicinissimo al gol dopo un’azione travolgente. Quando entra in possesso di palla sono guai per gli avversari. E’ in ottima condizione anche se Grosso continua ad utilizzarlo part-time.

Voto: 6,5

Grosso

Il tecnico Fabio Grosso (Foto © Mario Salati)

I recuperi di Ravanelli e Mazzitelli gli restituiscono una squadra più robusta ed equilibrata. E non a caso, dopo 3 turni senza vittoria, il Frosinone ha ritrovato il successo in una gara complicata. Peccato per l’infortunio di Mulattieri che prima di uscire gli regala un gol pesante. L’impiego di Oyono a sinistra continua a pagare. Caso part-time fa discutere ma può diventare invece un valore aggiunto. La classifica sorride sempre di più, la promozione è più vicina.

Voto: 7