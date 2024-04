Il Giudizio Universale: Frosinone-Bologna 0-0

Il Pagellone di Frosinone-Bologna 0-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Il Pagellone di Frosinone-Bologna 0-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara.

IL MIGLIORE

Turati

Turati ha salvato il risultato

Mette la firma indelebile sul prezioso pari conquistato contro il Bologna. Primo tempo da spettatore non pagante: si sporca solo i guanti sul tiro centrale di Orsolini. Nella ripresa salva capre e cavoli in 3 occasioni.

Si comincia parando il tocco ravvicinato di Aebischer. Poi è piazzato e reattivo sull’esterno di Castro sottomisura. Ed infine devia sulla traversa la girata a colpo sicuro di Ndoye. Decisivo.

Voto: 7

Okoli

Nella difesa a 3 si sente più sicuro ed è un dato di fatto. Difende bene limitando Saelemaekers e nella ripresa Urbanski. Vicino al gol con un bel colpo di testa parato da Skorupski. In marcatura fa sentire la sua stazza.

Voto: 6,5

Romagnoli

Annulla il giocatore più atteso e temuto, ovvero l’olandese Zirkzee. Il difensore giallazzurro è un autentico martello, implacabile. Una prova anche di personalità perché gioca oltre un tempo gravato di un’ammonizione. Una sbavatura nel finale quando Aebischer gli sfila dietro le spalle e sfiora la rete.

Voto: 6,5

Bonifazi

Al rientro dopo quasi 3 mesi a causa di un infortunio al ginocchio, gioca con tranquillità ed autorità. Mettendo in campo la sua grande esperienza come ha sottolineato Di Francesco a fine partita. Un recupero importante per il tecnico giallazzurro in vista di una finale di campionato mozzafiato.

Voto: 6,5

Zortea

Garantisce spinta e copertura sulla fascia destra e poi sulla sinistra quando entra Lirola. Subisce un brutto fallo da Saelemaekers che forse andava espulso. Un gran tiro nella ripresa che finisce di poco alto sulla trasversa. Un errore nel finale quando si fa sovrastare in occasione dell’azione più pericolosa del Bologna.

Voto: 6

Mazzitelli

Mazzitelli anticipa Kristiansen (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Ritrova una maglia da titolare, partita più di sostanza che di qualità in un centrocampo dove il Bologna ha tecnica, corsa e tattica. Impegna dalla distanza Skoropski. Prezioso il suo contributo davanti alla difesa.

Voto: 6

Dal 40’ s.t. Garritano

Ritrova il campo a distanza di diversi mesi. Ed è già una buona notizia.

Voto: s.v.

Barrenechea

Sempre lucido nella distribuzione del pallone, ottimo senso tattico. Forse a volte è un po’ piatto ma la sua utilità è fuor di dubbio. Si fa notare anche in fase d’interdizione.

Voto: 6

Valeri

Valeri controlla Orsolini (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Soffre parecchio i guizzi di Orsolini, il migliore di un Bologna opaco. Non rinuncia a spingere e proporsi nella metà campo avversaria ma non trova la giocata. Sostituito da Lirola.

Voto: 5,5

20’ s.t. Lirola

Reduce da una settimana difficile a causa di problemi fisici, viene chiamato nella ripresa. E risponde presente con una gara molto attenta.

Voto: 6

Soulé

Soulé in azione (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Non è il mattatore del girone d’andata. Fatica troppo al cospetto dei difensori emiliani che non gli lasciano respiro. S’intestardisce nel dribbling perdendo qualche pallone di troppo. Malgrado tutto quando entra in possesso di palla dà la sensazione di poter fare la differenza. Temibili i suoi corner, buona qualche rifinitura.

Voto: 5,5

Dal 40’ s.t. Cuni

Nella mischia nei minuti finali, ma non c’è tempo per lasciare il segno.

Voto: s.v.

Reinier

Reinier prova la conclusione

Inizia col piglio giusto e firma la prima conclusione della partita. Tenta di creare problemi tra le linee, aiuta Valeri sulla sinistra messo a dura prova da Orsolini.

Con il passare dei minuti si smarrisce e soprattutto non riesce ad incidere. Un passo indietro rispetto a Genova.

Voto: 5,5

20’ s.t. Brescianini

Come Lirola aveva avuto qualche acciacco ma una volta in campo non si è risparmiato. Buono l’impatto con qualche strappo ed un colpo di testa pericoloso nel finale.

Voto: 6

Cheddira

Calafiori e Lucumì devono sudare per contenerlo. Ha un’occasionissima per segnare dopo un errore dello stesso Calafiori ma si fa ipnotizzare da Skorupski. Sempre sul pezzo, battagliero, deve migliorare sotto porta.

Voto: 6

Dal 32’ s.t. Seck

Di Francesco lo schiera da prima punta e sembra un pesce fuor d’acqua. Poi con l’ingresso di Cuni arretra. Ma tocca pochi palloni.

Voto: s.v.

Di Francesco

Eusebio Di Francesco (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Il Frosinone non vince dal 21 gennaio ma la solidità difensiva mostrata nelle ultime 2 gare fa ben sperare per il futuro. Il nuovo modulo sta regalando quelle certezze che erano mancate.

Umile e bravo a capire che era il momento di cambiare sistema di gioco. Purtroppo continua a non avere risposte dai subentrati.

Voto: 6