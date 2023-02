Il Giudizio Universale: Frosinone-Cittadella 3-0

Il Pagellone di Frosinone-Cittadella 3-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Il Pagellone di Frosinone-Cittadella 3-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Il Frosinone demolisce il tabù Cittadella e se ne va)

Il migliore

Moro

Luca Moro

L’uomo-partita. Indubbiamente. Nel giro di 2’ spacca una gara che con il passare dei minuti poteva diventare complicata. Segna di rapina il suo quinto gol stagionale (in casa era digiuno dal 21 agosto) e poi con una giocata in profondità fa espellere Perticone. Malgrado il recupero di Mulattieri, Grosso ha voluto insistere sull’ex bomber del Catania. Una scelta a dir poco azzeccata.

Voto: 7,5

Turati

Un intervento sullo 0-0 non difficilissimo ma sicuramente importante nell’economia della sfida. Insomma si è fatto trovare pronto in una gara dove non è stato quasi mai impegnato. Quattordicesimo clean sheet per il portiere giallazzurro che deve ringraziare anche una difesa fortissima.

Voto: 6

Sampirisi

Sampirisi in azione

Molto attento, copre la fascia destra dove spesso si fanno vedere Varela o Crociata. Non si ricordano sbavature, di tanto in tanto si alza nella metà campo avversaria per dare il suo contributo nella manovra d’attacco. Giocatore efficace come ce ne sono pochi.

Voto: 6,5

Lucioni

Capitan Lucioni (Foto © Mario Salati)

Macchia un’altra ottima prestazione con un cartellino giallo pesante che gli costerà la squalifica a Palermo. Ma le ammonizioni fanno parte del gioco ed essendo diffidato prima o poi doveva capitare. Puntuale negli anticipi, non concede nulla agli avversari (Ambrosino e Varela prima Margrassi e Maistrello dopo). Vicino al gol prima con un colpo di testa mancato e poi con un gran tiro in area.

Voto: 6,5

Ravanelli

Assente a Como per un affaticamento muscolare si presenta con una giocata da attaccante. La sua “torre” sul traversone di Lulic non viene raccolto da Moro e Lucioni. Francobolla il baby Ambrosino molto attivo, una mezza sbavatura al 22’ del primo tempo. Per il resto la solita “sentinella”.

Voto: 6,5

Cotali

Stavolta vince il ballottaggio con Frabotta e dopo 2 panchine torna nell’undici titolare. Molto aggressivo, gioca una buona gara sia in copertura che in fase d’attacco. Impegna Kastrati con un gran tiro al volo dal limite dell’area, è suo il cross dal quale nasce il gol del vantaggio.

Voto: 6,5

Garritano

Garritano rientrato nell’undici (Foto © Mario Salati)

E’ una delle 3 novità di formazione proposte da Grosso. Torna nella formazione di partenza dopo 3 panchine. Giostra da mezzala destra, mettendoci dinamismo e qualità nel giro palla del Frosinone. Impegna e non poco i dirimpettai avversari. Inventa l’imbucata per Moro in occasione del rosso a Perticone. Nel secondo tempo Kastrati gli nega la gioia del gol.

Voto: 6,5

Dal 16’ s.t. Kone

Grosso lo sta reinserendo in squadra concedendogli di partita in partita un minutaggio sempre più alto. Non si risparmia dimostrando di essere sulla strada del pieno recupero.

Voto: 6

Mazzitelli

Il “califfo” del centrocampo. Canta e porta la croce, un giocatore che si sta rivelando fondamentale nella manovra del Frosinone. Branca e Crociata faticano a schermarlo malgrado l’aggressività. Al 38’ del primo tempo ha una buona chance ma non è fortunato.

Voto: 7

Lulic

Si fa male al ginocchio ed al 41’ deve lasciare il campo. Peccato perché l’incidente arriva nel momento in cui si era ripreso il Frosinone. Anche con il Cittadella una gara più che sufficiente fino all’infortunio. In avvio serve un gran pallone sul secondo palo a Ravanelli, impegna Kastrati prima di uscire.

Voto: 6

Dal 41’ p.t. Rohden

Parte in panchina dopo 9 gare giocate dall’inizio. Chiamato a sostituire Lulic, fa il suo senza strafare in una gara in discesa dopo l’espulsione di Perticone.

Voto: 6

Insigne

La gioia d’Insigne, autore del raddoppio (Foto © Mario Salati)

Mette lo zampino sul primo gol e firma il raddoppio con un gran sinistro (settimo centro). Fa ammattire Giraudo, i suoi tagli verso il centro creano sconquassi come gli assist per i compagni ed i calci da fermo. A Frosinone si è rigenerato grazie anche al lavoro di Grosso e ad un ambiente ideale per un giocatore come lui.

Voto: 7,5

Dal 32’ s.t. Bidaoui

Esordio per il neo acquisto giallazzurro. In un paio di situazioni avrebbe potuto fare di più ma non ha il ritmo partita.

Voto: s.v.

Dal 16’ s.t. Mulattieri

L’infortunio è ormai un brutto ricordo ed infatti mette il timbro sul match siglando il tris con un colpo di testa prepotente. Per l’attaccante spezzino settima rete.

Voto: 7

Caso

Al centro Caso (Foto © Mario Salati)

Avrebbe meritato il gol per la classe mostrata ancora una volta. Clamorosa nella ripresa la parata di Kastrati sul suo colpo di testa da due passi. Ma il portiere granata anche in precedenza si era opposto all’ex Cosenza. Le sue sortite palla al piede fanno sudare freddo gli avversari. E così al 4’ regala la palla del 2-0 ad Insigne.

Dal 16’ s.t. Baez

Ottimo impatto. Appena entrato chiama alla parata Kastrati dopo una conclusione a giro. Chirurgico l’assist per Mulattieri che realizza il 3-0.

Voto: 6,5

Grosso

Il tecnico Fabio Grosso (Foto © Mario Salati)

Il suo Frosinone è un caterpillar capace di vincere 6 partite di fila e comandare la classifica a quota 54 con 11 punti di vantaggio sulla seconda e 15 sulle terze. Il gruppo lo segue ad occhi chiusi e quasi tutte le mosse gli riescono. La fiducia confermata a Moro lo ha ripagato con gol e punti. E che dire di Insigne? Completamente rigenerato. E Caso? Tornato a brillare come in avvio di campionato. Ma ciò che colpisce in questa fase del campionato è la crescita della squadra sulla piano della personalità e della mentalità.

Voto: 7