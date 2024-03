Il Giudizio Universale: Frosinone-Lazio 2-3

Il Pagellone di Frosinone-Lazio 2-3. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Il Pagellone di Frosinone-Lazio 2-3. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara.

IL MIGLIORE

Cheddira

La rovesciata di Cheddira (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Un gran gol (il quarto in maglia giallazzurra) che regala speranza ed un finale al cardiopalmo. Una bella prova a conferma di una crescita importante del centravanti italo-marocchino.

Nel primo tempo va vicino alla rete in più di un’occasione ed è un pericolo costante per il duo Romagnoli-Casale.

Voto: 7

Dal 45’ s.t. Cuni

Nella mischia per cercare il colpo risolutore. Tentativo vano.

Voto: s.v.

Turati

Sui 3 gol incassati non sembra avere colpe specifiche. Anzi si rende protagonista di alcuni interventi provvidenziali che tengono il Frosinone in partita fino alla fine ed evitano un passivo più pesante. Strepitoso nella ripresa la parata sul tiro a giro di Luis Alberto.

Voto: 6,5

Lirola

Lirola realizza l’1-0

Nel primo tempo è tra i più ispirati: spinta costante sulla fascia destra e soprattutto la rete del vantaggio (secondo gol stagionale). Va vicino anche alla doppietta. Blocca Zaccagni almeno fino al pari quando si perde l’esterno biancoceleste.

Nella ripresa è meno brillante ed alla distanza segna il passo.

Voto: 6

Dal 35’ st Valeri

Recuperato in extremis dopo l’infortunio, ci mette tanta foga e voglia di fare. Ma in un paio di occasioni pasticcia. Nel finale ha la chance per il 3-3 negato da Mandas.

Voto: s.v.

Okoli

Mette lo zampino sul secondo gol del Frosinone deviando di testa il corner di Gelli. Per il resto le solite incertezze ed amnesie fatali per Frosinone. Sulla rete di Zaccagni sbaglia la lettura al pari di Lirola. Non è un caso che la difesa giallazzurra abbia subito 60 gol e sia la peggiore della Serie A.

Voto: 5,5

Romagnoli

Romagnoli in marcatura su Guendouzi (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Limita Immobile, maggiore sofferenza quando entra Castellanos. In alcuni momenti della sfida la sua esperienza dovrebbe fare la differenza ed invece non riesce a tenere la barra dritta.

L’1-1 di Zaccagni è la riprova.

Voto: 5,5

Zortea

Schierato a sinistra impatta bene il match bloccando Felipe Anderson e proponendosi spesso nella metà campo avversaria. Firma il cross per l’incornata vincente di Lirola. Con il passare dei minuti perde smalto. Si fa sovrastare da Castellanos nell’azione dell’1-2.

Voto: 5,5

Mazzitelli

Non si risparmia anche se non è nella serata migliore. Impegna Mandas dopo 6’ con una conclusione da fuori area. Pressa, scherma le mezzali avversarie (Guendouzi o Luis Alberto) ma non riesce a dare qualità come spesso gli riesce. Sostituito per infortunio.

Voto: 6

Dal 17’ s.t. Seck

Non entra praticamente in partita. Di Francesco s’aspettava qualche strappo ed invece l’ex Toro è apparso senza verve.

Voto: 5

Barrenechea

Barrenechea e Zaccagni (Foto: Federico Proietti © Ansa

Si nota per un brutto fallo punito dal cartellino giallo. Una gara anonima con qualche errore. T

roppo compassato in un centrocampo dove sarebbe servita maggiore velocità.

Voto: 5,5

Soulé

Si danna l’anima fino all’ultimo degli 8’ di recupero. Mostra carattere oltre alle doti tecniche che tutti apprezzano. Diversi spunti anche se gli manca la giocata vincente. Spesso porta a spasso Pellegrini. Sembra comunque in crescita rispetto alle precedenti uscite.

Voto: 6

Brescianini

Si sdoppia: trequartista per marcare Cataldi e mezzala quando prova sfondare le linee laziali. Buon primo tempo con tanti inserimenti e ribaltamenti di fronte. Serve un pallone d’oro a Gelli che non riesce a battere a rete. Non si ripete nel secondo tempo quando sembra accusare un po’ di stanchezza.

Voto: 6

Dal 45’ s.t. Reinier

In campo per l’assalto finale.

Voto: s.v.

Gelli

Gelli in un duello con Marusic (Foto: Federico Proietti © Ansa

Rientro nella formazione iniziale per il jolly giallazzurro. Molto vivace sulla fascia sinistra dove tiene in apprensione Marusic. Ha una grande occasione ma non riesce a trovare la zampata vincente. Batte l’angolo dal quale nasce il secondo gol. Tuttavia dovrebbe essere più incisivo.

Voto: 6

Dal 35’ s.t Kaio Jorge

Diciotto minuti per mettersi in mostra e farsi perdonare l’errore dal dischetto contro il Sassuolo. Ed invece non entra col piglio giusto.

Voto: s.v.

Di Francesco

Eusebio Di Francesco (Foto: Federico Proietti © Ansa)

La sua squadra continua ad incassare sconfitte e gol a raffica. Ma anche contro la Lazio i giallazzurri non hanno demeritato. Una partita preparata bene, la formazione giusta, un primo tempo quasi dominato. La principale colpa del tecnico è non essere ancora riuscito a limare quei dettagli che fanno la differenza.

Non convincono i cambi sotto tutti i punti di vista. Alcuni elementi appaiono scarichi. Peccato: un risultato positivo avrebbe mosso la classifica considerando le sconfitte di Empoli. Cagliari ed Udinese. Ed invece il Frosinone resta terz’ultimo.

Voto: 5,5