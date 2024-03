Il Giudizio Universale: Genoa-Frosinone 1-1

Il Pagellone di Genoa-Frosinone 1-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Il Pagellone di Genoa-Frosinone 1-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Il Frosinone prende al Genoa un mattone per la salvezza)

IL MIGLIORE

Reinier

L’esultanza di Reinier dopo la rete dell’1-1

Firma un gol pesantissimo che evita l’ennesima sconfitta e muove la classifica del Frosinone. Premiato il suo perfetto inserimento in area ed il rasoterra secco su assist di Zortea. Seconda rete in campionato, terza in stagione. Con il cambio di modulo, ritrova la maglia da titolare a distanza di oltre 2 mesi (18 febbraio contro la Roma) in un girone di ritorno dove ha avuto poco spazio.

Gol a parte, gioca molto senza palla (ed è una virtù) e in alcuni fasi è anche poco servito. Comunque è decisivo.

Voto: 6,5

Dal 30’ st Mazzitelli

Tra i subentrati è quello che ha l’impatto migliore. Recuperato in extremis, Di Francesco non lo rischia dal 1’. E’ suo il colpo di testa sul rigore dato e poi tolto dal Var.

Voto: s.v.

Turati

Si presenta a “Marassi” dopo 10’ con un intervento provvidenziale sul colpo di testa di Sabelli. Subisce la rete sul rigore calciato benissimo da Gudmundsson. Per il resto non deve compiere parate difficili. Ma solo ordinaria amministrazione.

Voto: 6

Lirola

Nella riedizione della difesa a 3 giostra sul centrodestra come a Torino contro la Juve. Molto attento e prudente. Su quella fascia spinge Spence e talvolta svaria Gudmundsson. Nessun problema anche quando il Genoa cambia interpreti. Anzi nella ripresa sembra avere più libertà ed al 20’ va vicino alla rete del vantaggio.

Voto: 6

Okoli

Di Francesco lo dirotta sul centrosinistra. Si fa vedere in area con una zuccata che termina a lato. Ma al 28’ è protagonista in negativo dell’azione del rigore del Genoa. Prima si fa puntare da Gudmundsson e poi entra in maniera scomposta quando l’islandese sembrava destinato sul fondo. Al di là dell’errore, conduce in porto la gara senza altre sbavature.

Voto: 5,5

Romagnoli

Francobolla bene un Retegui che con il passare dei minuti s’innervosisce (fallaccio su Barrenechea da giallo) e poi è costretto ad uscire per infortunio. Al centro del trio mostra maggiore padronanza. E neppure l’attacco più leggero (Messias centravanti) del secondo tempo lo mettere in difficoltà. Pericoloso nel finale di primo tempo con un colpo di testa terminato fuori.

Voto: 6,5

Zortea

Reinier, Gudmundsson e Zortea (Foto © Ansa / Stringer)

Esterno destro di centrocampo, appare molto intrapendente sin da primi minuti. Forma con Soulé una “catena” che gira molto bene. E proprio da uno scambio tra i 2 nasce l’1-1 del Frosinone con il quarto assist dell’ex atalantino. Suo il cross dal quale nasce il rigore fischiato e poi tolto dal Var. Si fa rispettare anche in copertura: concede pochissimo ai dirimpettai.

Voto: 6,5

Brescianini

Brescianini in azione (Foto © Ansa / Stringer)

Nel finale di primo tempo ha una doppia chance per portare in vantaggio il Frosinone. Ma le sue conclusioni non piegano le mani al portiere Martinez. E’ uno dei 2 interni di centrocampo ed il duello con Frendrup è molto interessante. Perde smalto nella ripresa.

Voto: 6

Barrenechea

Punto di riferimento nel giro palla, senza strafare mai. Importante il suo apporto in qualità di schermo davanti alla difesa. Segnali di ripresa per l’argentino dopo un periodo complicato. In avvio calcia una punizione da ottima posizione ma non è fortunato.

Voto: 6

Valeri

Molto attivo sulla fascia sinistra dove spinge con costanza e tiene a bada gli esterni genoani a partire da Sabelli. Sue le azioni in cui nascono le occasioni di Brescianini.

Voto: 6

Soulé

Gilardino gli mette alle calcagna un difensore tosto come il messicano Vasquez. Tuttavia l’argentino è sempre nel vivo della manovra e quando entra in possesso di palla il Frosinone può diventare sempre pericoloso. Non è un caso che sia lui ad innescare Zortea nell’episodio dell’1-1. Potrebbe segnare in almeno 3 situazioni ma non è preciso nella conclusione.

Voto: 6,5

Dal 38’ s.t. Ibrahimovic

Non riesce ad azzannare la partita con la freschezza che avrebbe dovuto mettere.

Voto: s.v.

Cheddira

Cheddira e Soulé si caricano a vicenda

Conferma il buon momento di forma giocando una partita di sostanza. Il duello con Bani è ruvido ma l’italo-marocchino si difende bene. Bravo a far salire la squadra, reclama un rigore per un contatto con Vogliacco. Ma l’arbitro Sacchi non fischia dopo un consulto col Var.

Voto: 6

Dal 38’ s.t. Cuni

In campo negli ultimi minuti non riesce ad entrare in partita.

Voto: s.v.

Di Francesco

Eusebio Di Francesco (Foto © Ansa / Stringer)

Il cambio di modulo gli dà ragione ed il Frosinone torna a muovere la classifica in attesa dei risultati delle dirette concorrenti. L’assetto con la difesa a 3 regala alla squadra più solidità e certezze. A “Marassi” è 1 punto di ripartenza anche se ora serviranno continuità e qualche vittoria. Ancora una volta le sostituzioni non incidono e questo alla lunga potrebbe diventare un problema.

Voto: 6