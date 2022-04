Il Pd scende e lascia i Fratelli in vetta alla classifica

In settimana al Comune capoluogo si chiude la lunga stagione del risanamento dei conti. Sarà l’assessore al bilancio Riccardo Mastrangeli (ora candidato a sindaco) a illustrare il cammino effettuato in Consiglio. Ma gli avversari politici non gli concederanno alcun riconoscimento, come è successo in passato a parti invertite