Il tennistavolo mette in vetrina Ferentino

In città si sono disputati i playoff regionali dalla Serie C2 alla D3. Centinaia gli appassionati provenienti da ogni angolo del Lazio a conferma di come lo sport può essere un volano per il turismo

Ferentino in vetrina grazie al tennistavolo. Lo stesso sport che negli anni 90′ aveva visto la città gigliata primeggiare in Italia con 2 scudetti e 4 secondi posti e farsi conoscere in tutta Europa grazie alla partecipazione alle coppe continentali. Poi nel 2007 la crisi e la ripartenza dai tornei regionali. Ma l’attuale dirigenza non si è data mai per vinta e tra tanti sacrifici ha riportato la società prima in Serie B1 e poi in C1. Due campionati nazionali raggiunti in appena 15 anni non è da poco. Ed oggi per l’intera giornata la città ha ospitato le finali playoff delle categorie dalla C2 alla D3.

Il Comitato regionale della Federtennistavolo, infatti, ha voluto premiare Ferentino ed il club amaranto. Oltre 150 spettatori sono accorsi alla palestra della scuola elementare in via Circonvallazione per assistere alle gare. Una bella manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione comunale che crede nello sport come volano per il turismo e lo sviluppo economico.

Il sindaco Pompeo: “Una bella vetrina”

Il sindaco Antonio Pompeo

Il primo cittadino ha voluto rimarcare la valenza sportiva, sociale e turistica della kermesse. “Faccio i complimenti al Tennistavolo Ferentino per la doppia promozione – ha sottolineato Pompeo – E’ stata una bellissima giornata di sport con tanta gente venuta in città da tutto il Lazio. Una bella vetrina sperando che la società possa presto tornare ad ottenere i risultati che negli anni 90′ hanno fatto conoscere la città in tutta Europa”.

“Due promozioni in una stagione non capitano molto facilmente. Sono un uomo di sport e questi traguardi fanno bene anche per tutto il movimento della città e sono da esempio per le generazioni future e per chi vuole investire nello sport”.

I gigliati “profeti in patria”

L’Asd Tennistavolo Ferentino

Tante soddisfazioni anche per i colori amaranto. Dopo la serie B1, la ASD Tennistavolo Ferentino del presidente-giocatore Fernando Palombo ha conquistato la promozione in C1 nazionale.

Nella finale contro Ciampino, Ferentino ha vinto la partita per differenza set (12-11( dopo che la gara era finita sul 3-3. Nulla da fare per la formazione della Serie D2 che sempre per differenza set (13-11) è stata sconfitta e dovrà rimandare i sogni promozione al prossimo anno.

Ora dalla prossima stagione Ferentino potrà vantare due squadre in altrettanti campionati nazionali, la Serie B1 e la C1.

L’orgoglio della società

I giocatori dell’Asd Tennistavolo Ferentino

Il presidente Fernando Palombo non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti ma anche e soprattutto per aver riportato a Ferentino tanti appassionati. “Giornata storica, concentreremo tutti i nostri sforzi sulla B1 cercando se possibile di provare la scalata in A2. La C1 la faremo per divertirci e sarò uno dei giocatori” ha spiegato Palombo.

“Vedere tanta gente a Ferentino per il tennistavolo è motivo di orgoglio e di emozione. Anche se la differenza ancora è tanta sono tornati alla mente gli anni d’oro”.

Per la cronaca hanno vinto 2 partite Walter Talocco ed 1 Renato Safina. Una vittoria dedicata soprattutto ad Emilio Bruscoli il quarto giocatore che la notte prima delle gare ha avuto un infortunio domestico. Non ha potuto giocare ma questa vittoria è anche sua. Ma non finisce qui. Un altro grande traguardo arriva da Federico D’Alessandris uno dei quattro giocatori della promozione in B1. Si è laureato vicecampione italiano di doppio.