La campagna è finita

Stop alla campagna elettorale. Per l'intera giornata di sabato c'è il divieto di propaganda. Dove hanno chiuso i big. E cosa hanno detto.

Fine della campagna elettorale. Con lo scoccare della mezzanotte scatta lo stop alla propaganda per lasciare agli elettori ventiquattrore di riflessione. Dove hanno chiuso e cosa hanno detto ai loro sostenitori i principali candidati alle Regionali del Lazio.

Sara Battisti

“Grazie ai miei compagni di viaggio. Difendiamo insieme questo territorio”: è stato il messaggio con cui la capolista del Partito Democratico Sara Battisti ha concluso la sua campagna elettorale. Circa mille persone hanno partecipato alla chiusura al Palaterme di Fiuggi che ha registrato il sold out.

Sono intervenuti il Segretario provinciale del Partito Democratico Luca Fantini, il segretario dei Giovani Dem Massimiliano Iula, il deputato Matteo Orfini già Presidente nazionale del Pd. Il leader della componente maggioritaria Francesco De Angelis ha parlato “dell’orgoglio di avere Sara Battisti come capolista del Pd”, una donna “che si è guadagnata sul campo questo ruolo e che merita la riconferma”.

Il sindaco di Aquino e candidato consigliere Libero Mazzaroppi ha parlato di ” candidato consigliere, si è detto “felice della scelta, perché Alessio D’Amato è stato un riferimento nel Lazio in “una sfida epocale”; il consigliere di opposizione a Ceccano Andrea Querqui anche lui candidato ha ribadito “siamo dalla parte giusta”.

Antonio Pompeo

“Quella che ho visto mettersi in moto in queste settimane e che oggi si rivela la più grande forza per un amministratore, è una meravigliosa e sorprendente macchina umana, che da ogni parte della provincia è scesa in campo per sostenere il mio progetto”: un intervento a tratti interrotto dall’emozione e dagli applausi quello conclusivo di Antonio Pompeo.

L’ex presidente della Provincia ed ex sindaco di Ferentino ha chiuso la campagna elettorale per le Regionali alla pizzeria ‘Il Giardino’ di Ferentino. Lo ha fatto insieme alle altre due punte del suo tridente Dem: Annalisa Paliotta e Alessandra Lalla Cecilia. Pompeo ha parlato di concretezza, competenza, capacità di fare sintesi e determinazione come ingredienti necessari per fare il bene di un territorio di quasi mezzo milione di abitanti.

Nel corso della serata è stato proiettato un video con i momenti più belli e significativi del suo percorso.

Gabriele Picano

“È stata lunga, a tratti in salita, ho incontrato molte persone. Ho incrociato sguardi, stretto mani, ascoltato voci. Sono stati mesi densi di emozioni e le ultime settimane sono state impegnative”. Ha chiuso così la campagna elettorale il vice coordinatore di Fratelli d’Italia Gabriele Picano, candidato alla Regione Lazio.

Un tour nel quale è stato accompagnato spesso dal padre, il senatore Angelo Picano che fu Sottosegretario alla Partecipazioni Statali ai tempi della Democrazia Cristiana. “Ho voluto raggiungere più persone possibili, proprio per capire al meglio le esigenze del mio, del nostro territorio. E, tutti insieme, siamo arrivati a questa serata. A questa notte”.

Al momento di congedarsi e dare l’appuntamento a tutti alle urne ha detto “Ora è buio ma ogni notte è destinata ad avere un’alba. Domenica e lunedì andiamo tutti a votare, decidete il vostro futuro. Facciamo in modo che il sole di questa nuova alba sorga dalla nostra terra, illuminiamo il nostro futuro”.

Pasquale Ciacciarelli

“È l’inizio di una nuova era quello che abbiamo visto questa sera”: tutto esaurito questa sera all’Edra Palace Hotel per la chiusura di Pasquale Ciacciarelli dalla Lega per il bis in consiglio regionale del Lazio.

”Vinceremo, non c’è dubbio! Grazie alla mia squadra, la mia famiglia, tutti i cittadini che continuano a credere in me ed a darmi fiducia. Abbiamo macinato chilometri in giro per i 91 comuni della Provincia di Frosinone. Abbiamo preso degli impegni e siamo pronti a rispettarli! A giorni inizierà un nuovo capitolo per il Lazio, in cui la provincia di Frosinone giocherà un ruolo di primo piano”.

Nel suo intervento conclusivo Pasquale Ciacciarelli si è rivolto alla destra moderata. Ha parlato di Sanità, investimenti su lavoro ed ambiente, di infrastrutture e di giovani.

Giuseppe Sacco

Giuseppe Sacco

Il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco ha dedicato al mondo delle imprese il suo ultimo intervento. Spiegando che sono “Sono troppe le imprese che si rivolgono ai territori a noi vicini per investire e creare occupazione perché godono delle misure di vantaggio riservate alle aree del Mezzogiorno. Questo è un fattore di debolezza per il Cassinate e per il Basso Lazio in generale”.

Ha ricordato tutte le volte che come amministratore comunale si è trovato a confrontarsi con gli imprenditori “e sono in tanti ad evidenziare questa difficoltà. Pur volendo fare impresa, sanno che andando a insediare le loro aziende dopo San Vittore, avranno benefici che qui non ci sono”.

Giuseppe sacco propone un’ampia zona cuscinetto a ridosso delle zone interessate dalla normativa sulle aree svantaggiate, dove comunque siano disponibili premialità e sostegni alle imprese. Sostenendo che il Basso Lazio potrebbe fare da apripista e da modello replicabile anche in altri territori del Paese.

Massimiliano Quadrini

Massimiliano Quadrini

Ha puntato sui sentimenti e sulla tradizione anche Massimiliano Quadrini, il sindaco di isola del Liri candidato alla regione Lazio nella lista che vede insieme Azione ed Italia Viva.

“Io sono un rappresentante della vecchia politica, quella vera, quella che si fa in mezzo alla gente parlando con le persone mentre si guardano negli occhi”. In questi giorni ha dovuto convincere molti ad andare alle urne per votare: ha toccato con mano la disillusione degli elettori nei confronti della politica. “Faccio mea culpa, se necessario, cercando di capire le ragioni alla base del disinteresse di tanti per la politica e la vita amministrativa del territorio. A tutti assicuro che nel 2023 si avverte più forte che mai bisogno e la necessità del contatto umano, del confronto dialettico da cui nascono le idee e le proposte. Da cui è nato in effetti il mio programma. Non una sola promessa, né uno slogan elettorale”.

Andrea Amata

Nicola Ottaviani ed Andrea Amata

“Che dirvi? E’ stato un mese tra i più belli della mia vita. Ho percorso palmo palmo la nostra provincia, ricevendo alcune importantissime lezioni. La prima è che non si finisce mai di scoprire la bellezza di questa terra orgogliosa e laboriosa, una terra che aspetta le giuste risposte da troppo tempo. La seconda è la meraviglia che racchiude ognuno di voi, che tutti insieme componete il volto di gente fiera e tenace”. Ha concluso così Andrea Amata, consigliere provinciale di Frosinone e candidato alla Regione Lazio dalla Lega.

Nel suo intervento conclusivo l’esponente leghista vicino al sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani ha raccontato la speranza di tante mamme e nonne, l’entusiasmo di chi “fra mille problemi, nonostante tutto crede ancora in questi luoghi”.

Ha sottolineato che “E’ stata una corsa faticosa, sì, ma non c’è nulla di più gratificante nel fare ciò che senti il dovere di fare. Porto qui con me, ben chiare, le vostre aspettative. E sono pronto a dare tutto me stesso per realizzarle, giorno dopo giorno, metro dopo metro”.

Rossella Chiusaroli

Dalle file di Forza Italia, il sub coordinatore provinciale Rossella Chiusaroli ha chiuso la sua campagna elettorale per le Regionali ricordando le sue origini. È stato un intervento basato sul cuore e sulle tradizioni. “Questa sera è stata un’altra grande emozione a Cassino, insieme a tanti amici. Sono nata e cresciuta così, tra la gente, circondata dagli affetti e partecipe delle difficoltà che le famiglie della nostra amata terra affrontano ogni giorno. Qui ho imparato che chi ama qualcosa, non può fare a meno di prendersene cura. Senza cura non c’è relazione che tenga. Senza cura non c’è crescita degli individui. Senza cura non c’è futuro”.

Ha raccontato la sua scelta di candidarsi, fatta nella convinzione che la politica possa essere uno strumento efficace per fare “ciò che mi sta a cuore: prendermi cura di chi ha più bisogno. Per far crescere il nostro territorio dobbiamo ripartire proprio dalla cura. Torniamo a prenderci cura dei bambini, dei giovani, delle mamme e dei papà, di chi ha bisogni speciali, degli anziani che hanno fatto tanto per noi, delle donne e degli uomini che lavorano per migliorare se stessi e le loro comunità”.

Gianluca Quadrini

Il presidente del Consiglio provinciale di Frosinone Gianluca Quadrini ha chiuso la sua campagna elettorale nella sala conferenze del Valentino a Sora. Presenti il senatore Claudio Lotito, l’eurodeputato Salvatore De Meo, il sindaco di Anagni e sub commissario di Forza Italia Daniele Natalia e l’assessore comunale di Frosinone Adriano Piacentini.

Il senatore Lotito nel suo intervento ha ribadito l’importanza del voto del 12 e 13 febbraio. “Il presidente Gianluca Quadrini è una persona che ha sempre dimostrato di saper fare politica, con spirito di abnegazione e responsabilità, proprio come dice il suo motto, per la gente e tra la gente sempre“. “Abbiamo la necessità di ripartire, ripartire dai territori e dobbiamo farlo in maniera seria. Forza Italia è il partito della proposta e non della protesta” ha sostenuto l’onorevole Salvatore De Meo.