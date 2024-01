La fedeltà di Peppino per l’opposizione

Il consigliere comunale Giuseppe De Luca conferma una rigorosa e costruttiva opposizione al sindaco Daniele Natalia, evitando passaggi in maggioranza. Ma senza salire sulle barricate. E senza lasciare da solo Santovincenzo

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Nessun passaggio in maggioranza. Piuttosto, la conferma di un’opposizione che sarà rigorosa e senza sconti. Ma anche costruttiva, volta ad ottenere risultati concreti per la città. In un contesto che vede ormai il sindaco Daniele Natalia come un dominatore incontrastato.

Al punto che rischia, in caso di modifica della Legge elettorale, di veder allungare il proprio mandato anche oltre la naturale scadenza della seconda consiliatura, nel 2028 (tentazioni di politica Regionale a parte).

La rigorosa permanenza all’opposizione è il messaggio che ha voluto lanciare qualche giorno fa ad Anagni il consigliere comunale Giuseppe De Luca. È uno dei tre esponenti dell’opposizione rimasti sui banchi della minoranza dopo il passaggio in maggioranza di Cardinali Versi e Beccidelli.

Proprio in quella circostanza si era parlato della possibilità di un passaggio in maggioranza anche di De Luca e Tuffi. A maggior ragione dopo la singolare situazione che si era verificata nell’ultimo consiglio comunale dello scorso 29 dicembre; in quella circostanza infatti, l’assenza contemporanea di Tuffi e De Luca aveva fatto sì che a rappresentare l’opposizione fosse stato, da solo, il consigliere di LiberAnagni Luca Santovincenzo. (Leggi qui: Anagni, in Consiglio la solitudine dei numeri primi).

Rimarremo all’opposizione

Giuseppe De Luca

Sul proprio futuro politico Giuseppe De Luca ha voluto mettere in queste ore qualche paletto, confermando che “rimarremo in opposizione, se non altro per coerenza rispetto a quello che abbiamo promesso in campagna elettorale. Questo ovviamente non vuol dire che saremo sempre sulle barricate. Per noi – ha detto De Luca – fare opposizione, dopo la netta sconfitta alle Comunali, significa ottenere dei risultati per Anagni. E riteniamo che sia molto più produttivo, in questo senso, avere un atteggiamento costruttivo nei confronti della maggioranza piuttosto che attaccare costantemente il governo cittadino. Pensando forse più a costruire la propria immagine politica in vista delle prossime elezioni comunali che alle esigenze della città”.

Un riferimento non ufficiale ma evidente a Luca Santovincenzo che, proprio nell’ultimo Consiglio comunale, aveva segnalato l’assenza dei propri colleghi di minoranza, ribadendo di essere l’unico vero esponente dell’opposizione. Secondo De Luca, la bontà della propria posizione sarebbe confermata anche da quello che è successo a proposito della Sanità. Tema molto caldo da sempre in città; e recentemente reso di nuovo attuale dall’annuncio della maggioranza (e del consigliere Antonio Necci in particolare) sull’arrivo dei nuovi posti letto di oncologia.

“Abbiamo costretto in consiglio comunale Necci ad ammettere che, di fatto, non ci sono documenti ufficiali, al di là della tanto strombazzata filiera con la Regione”. Per il resto, De Luca ha ribadito quelli che saranno adesso i prossimi punti della propria azione politica: “cercheremo di continuare a pungolare ancora il sindaco sulle cose ancora da fare; dalla Sanità, come detto, ai ritardi sulla frana della Calzatora”.

Resta il fatto che la maggioranza è, in questo momento, un monoblocco difficilmente scalfibile, a meno di improbabili (per il momento) collassi interni.