Le elezioni a Cassino, se le vede Pasquale

La Lega ha designato Pasquale Ciacciarelli come suo plenipotenziario per le elezioni comunali a Cassino. In agenda un vertice con Ruspandini. Per un'alleanza di centrodestra. FdI vuole evitare il muro contro muro interno: conciliando le diverse posizioni. Ma anche esterno. L'indicazione della Lega è anche un segnale in chiave Regionale

La Lega investe l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli: sarà lui l’ambasciatore plenipotenziario del carroccio per le elezioni comunali di Cassino. Sarà lui a doversi vedere con il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Massimo Ruspandini che ha rilevato il commissario Fabio Tagliaferri nella missione non impossibile di costruire un’alleanza di centrodestra. Competitiva. Per affrontare il centrosinistra uscente del sindaco Enzo Salera.

Nei giorni scorsi la base leghista e quella di Forza Italia ha trovato una sostanziale convergenza sul nome dell’avvocato Arturo Buongiovanni jr. La coordinatrice provinciale azzurra Rossella Chiusaroli ne ha riferito al coordinatore regionale Claudio Fazzone. Che ha confermato la linea della piena autonomia del circolo territoriale ma ha ricordato le necessità di arrivare ad un quadro unitario del centrodestra.

Vertice in agenda

Massimo Ruspandini

Nè Pasquale Ciacciarelli né Massimo Ruspandini confermano. In fureria invece assicurano che ci sia già stata una telefonata informale tra l’assessore regionale ed il deputato nazionale. E che si vedranno molto presto per arrivare ad una soluzione unitaria.

In settimana è previsto un secondo passaggio del coordinatore con gli attuali quattro aspiranti candidato sindaco che si sono messi a disposizione nel circolo di Fratelli d’Italia. È prevista una semplificazione del quadro ed una riduzione da quattro a due nomi tra quelli dell’ex portavoce cittadina Angela Abbatecola, la consigliera uscente Michelina Bevilacqua, l’avvocato Silvestro Petrarcone, l’esponente di Destra Nuova Fabio Marino. Ma soprattutto è prevista una riflessione politica.

A renderla necessaria è stata la posizione presa dall’area del Circolo FdI di Cassino che si riconosce nelle linea del dirigente provinciale Antonio Cardillo. Ha preso forma con lo scorso Congresso provinciale. E chiede che ci sia un suo coinvolgimento nella scelta della linea da adottare per le prossime Comunali: se andare con il centrodestra unito o se schierarsi da soli.

Massimo Ruspandini vuole evitare in tutti i modi un muro contro muro interno al circolo. È per questo che con tutti i protagonisti sta predicando la forza dell’unità e ricordando come siano state vinte le elezioni andando uniti in tutta l’area sud: da Pontecorvo ad Aquino a Roccasecca.

Il segnale politico

Nicola Ottaviani

Nella scelta del coordinatore provinciale leghista Nicola Ottaviani di indicare come plenipotenzario Pasquale Ciacciarelli c’è un chiaro segnale di unità interna alla Lega. Il Partito si sta muovendo in una logica di squadra, rispettando le aree di influenza.

C’è un segnale ancora più importante. La Lega provinciale di Frosinone fa quadrato intorno al nome di Ciacciarelli. E questo vale anche sul piano Regionale. I numeri della Lega non sono quelli di un anno fa: ha perso un Consigliere regionale mentre Forza Italia ne ha guadagnati tre. In un eventuale riassetto degli incarichi è evidente che tutti gli attuali due assessori leghisti abbiano di che guardarsi le spalle.

Il segnale mandato dalla Lega allarga la copertura sul suo assessore. E dice che rappresenta non solo i suoi oltre 14mila voti di preferenza presi a febbraio 2023 ma tutto il Partito. E tutto un territorio.