Le multe dei vigili che infiammano il dibattito

Il caso delle multe elevate dai Vigili ha infiammato il dibattito in Consiglio Comunale. Ora c'è un documento con cui, in pratica. si chiede di sostituire il comandante. Ma quante sono le contravvenzioni. E quanto stanno portando nelle casse comunali. Per i vigili...

Nove righe e poco di più. In apparenza una ‘innocente‘ sollecitazione ad assumere un dirigente per un settore che ne è rimasto sprovvisto. Nella realtà, dietro al linguaggio burocratico -. amministrativo, c’è la proposta di rimuovere il comandante della Polizia Municipale di Ferentino. Il documento sta circolando tra i capigruppo e spetterà a loro decidere se firmarlo.

Una manovra che fa seguito all’infuocata seduta del Consiglio comunale dell’altra sera. Nella quale l’intensa attività dei Vigili Urbani ha innescato non pochi momenti di confronto in Aula. In pratica: troppe multe e troppa poca elasticità prima di prendere penna e formulario compilando il Verbale.

Il documento dei capigruppo

Il documento dà atto della riunione politica delle forze di maggioranza. Si è tenuta lo scorso 7 febbraio. Nella nota, i capigruppo constatano che nel Settore 6 del Comune (è il settore a cui fa capo la Polizia Locale) è stata costituita l’area dirigenziale. E l’attuale comandante dei vigili urbani ha superato un concorso assumendo la qualifica di Dirigente. Ma in questo modo il settore è rimasto privo di un “funzionario” che si occupi del coordinamento dei vigili. Così i capigruppo chiedono al sindaco di procedere con l’assunzione ‘in regime di mobilità‘ di un funzionario per il Settore 6 che ne è rimasto sprovvisto.

Significa chiedere l’assunzione di una persona che coordini sul campo la polizia locale. E metta mano alla questione delle multe.

Ma quante multe sono?

Ma c’è o non c’è il boom di multe nel 2023 a Ferentino? Nella maggioranza extralarge del sindaco Piergianni Fiorletta non mancano i mugugni. Una riunione di maggioranza si è tenuta nelle ore precedenti il Consiglio comunale, dedicata proprio a questo tema. Alcuni Gruppi consiliari hanno proposto al primo cittadino di assegnare la delega alla Polizia Municipale ad un consigliere. In particolare il nome proposto è quello di Gianni Bernardini vicino al M5S oggi pensionato ma con una lunga militanza proprio nella polizia municipale di Ferentino. Oggi la delega è detenuta dal sindaco Fiorletta.

Ma la proposta di Bernardini non è piaciuta a diversi consiglieri comunali che preferirebbero restasse nelle mani del sindaco. I numeri delle multe però sono chiari. Nel 2023 Ferentino ha ricavato dalle multe oltre 346.000 euro con un incremento del 176,53% rispetto al 2022 quando furono incassati poco più di 125.000 euro.

Nel 2021 la somma entrata nelle casse dell’ Ente di Piazza Matteotti era stata di 82.000 euro. Il trend nel 2024 secondo alcuni consiglieri comunali di maggioranza è superiore al 2023 e potrebbe portare il comune di Ferentino ad arrivare ad una somma di 600.000 euro.

La protesta dei Commercianti

La problematica delle multe eccessive era stata sollevata nelle settimane scorse dai commercianti di Sant’ Agata. Erano scesi in piazza per chiedere una maggiore tolleranza al corpo dei vigili urbani. A Sant’ Agata oltre a diversi esercizi commerciali ci sono anche due scuole e la situazione traffico è molto sostenuta. La Municipale ha fatto sapere che le multe elevate sono tutte regolari: forse c’era stata per troppo tempo una certa noncuranza delle regole nel Codice della Strada.

Residenti e commercianti hanno presentato le loro rimostranze ai consiglieri comunali di maggioranza. Da qui i mugugni con molti consiglieri perplessi per il numero di sanzioni (e dalla possibile assegnazione della delega a Gianni Bernardini). Il resto lo ha confermato il Consiglio comunale dell’altra sera.

Nel frattempo il comune sta cercando di venire incontro ai cittadini. È stata approvata ed è in vigore l’idea del consigliere Maurizio Berretta di concedere i primi 15 minuti gratis nelle aree di sosta a pagamento.

