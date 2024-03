Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 28 marzo 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 28 marzo 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Castore. Viene commemorato dal Martirologio Geronimiano (il più antico catalogo di martiri cristiani della Chiesa latina, V secolo) e dal Martirologio Romano: secondo la tradizione, sarebbe stato martirizzato a Tarso, in Cilicia (attuale Turchia) con un altro cristiano, Doroteo o Stefano. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 28 MARZO 1994

Tangentopoli, chiesto il processo per cinquanta indagati. Presto le conclusioni del pm su 15 inchieste. Si è sgonfiato il filone riguardante le frane nel centro storico del capoluogo: sarà chiesta l’archiviazione per i fascicoli riguardanti i senatori Picano e Schietroma, nonché per l’ex prefetto Cosenza.

FROSINONE / Nuova sede delle Belle Arti: per protesta gli studenti decidono di fare lezione all’aperto. Accuse a Comune e Provincia per il mancato trasferimento. Ieri il presidente Ilardi ha presentato , un esposto al magistrato. Tra i motivi dello scontro la lite sulla proprietà dello stabile.

FROSINONE / Conservatorio, «Settanta milioni spesi inutilmente». Il maestro lacoucci attacca il direttore.

Imprigionato a Serrone. L’ingegner Maranesi, rapito a Roma, è stato segregato in un villino sullo “Scalambra”. Il riscatto, 1.400 milioni, forse pagato sui monti ciociari. L’abitazione utilizzata dalla banda è in via dei Sogni, ma nessuno nel paese ha mai notato spostamenti sospetti..

FORMIA / Sui certificati anagrafici ordinati per telefono i sindacati si arrabbiano. Braccio di ferro con il Comune. Il sindaco subissato di critiche per aver prannunciato la novità burocratica in una conferenza stampa, ma senza aver preventivamente ascoltato Cgil, Cisl, Uil e Snavu. Ma è un servizio utile.

