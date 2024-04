Il Giudizio Universale: Frosinone-Salernitana 3-0

Il Pagellone di Frosinone-Salernitana 3-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Frosinone-Salernitana 3-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Il Frosinone torna alla vittoria e condanna la Salernitana)

IL MIGLIORE

Brescianini

Brescianini, autore del secondo gol

Tra i protagonisti della vittoria e non solo per il 2-0 realizzato da consumato attaccante (quarta prodezza, la prima in casa). Il ruolo che gli ha ritagliato Di Francesco esalta le sue qualità da guastatore. Quasi un centravanti capace però di giostrare a tuttocampo grazie ad una facilità di corsa impressionante. La sua crescita è costante sotto tutti i punti di vista. Da non trascurare la personalità che di settimana in settimana acquisisce. Non è un caso che sia diventato uomo-mercato.

Voto: 7,5

Turati

Il portiere Turati ferma Vignato e si fa male (Foto: Federico Proietti © Ansa

Si fa male (taglio alla mano) per fermare in uscita Vignato lanciato a rete. Nell’intervallo è costretto ad uscire. Molto attento, anche se nel primo tempo la Salernitana non è particolarmente pericolosa.

Voto: 6,5

Dal 1’ s.t. Cerofolini

Entra a freddo e si vede lontano un miglio. Appare incerto, sbaglia qualche uscita in un momento in cui la Salernitana spinge di più e s’affaccia in area di rigore.

Voto: 5,5

Lirola

Molto disciplinato sul centro destra della difesa. Punto fermo dell’assetto che sta regalando grande equilibrio al Frosinone. Sempre pronto nelle chiusure su Tchaouna. Peccato che debba uscire per un problema fisico.

Voto: 6,5

Dal 26’ s.t. Bonifazi

Chiamato in causa dopo l’assenza per infortunio. Tiene la posizione con esperienza.

Voto: 6

Romagnoli

Si conferma in ottima forma limitando al massimo il centravanti avversario Ikwuemesi che ha corsa e stazza per far male. Grande presenza sulle palle alte, implacabile in marcatura, non si ricordano sbavature di rilievo.

Voto: 6,5

Okoli

S’infortuna poco dopo la mezzora della ripresa dopo un’altra partita giocata con concentrazione, senso tattico e grinta. Agisce sul centro sinistra della difesa ed è un muro.

Voto: 6,5

Dal 33’ s.t. Monterisi

Sostituisce Okoli e si rivede in campo dopo 2 mesi.

Voto: s.v.

Zortea

Chiude la partita scacciando fantasmi e paure. Bello il gol (il primo in maglia giallazzurra) con un tiro dalla distanza a coronamento di una partita di grande spessore. Nel primo tempo confeziona anche il cross in occasione del rigore di Valeri. Sulla fascia destra è un autentico “pendolino” che non si ferma mai. E’ ormai un fattore decisivo nell’economia del gioco di Di Francesco.

Voto: 7

Barrenechea

Regala ordine e pulizia alla manovra del Frosinone. Poco appariscente ma molto efficace nel dettare i tempi e nello schermare la difesa. Una conclusione alta nella ripresa. Ha ormai recuperato la migliore condizione e per Di Francesco è un pilastro.

Voto: 6

Mazzitelli

Mazzitelli in un duello con Coulibaly (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Negli ultimi tempi il capitano usa la sciabola più che il fioretto. Non si risparmia correndo per quattro, forse è meno brillante ma il suo contributo si vede e si sente. Esausto, nel finale viene sostituito da Gelli.

Voto: 6

Dal 41’ s.t. Gelli

Nella mischia negli ultimi spiccioli di partita.

Voto: s.v.

Valeri

Come Zortea è un valore aggiunto. Spinge sulla fascia sinistra con forza e continuità. Decisivo in occasione dei primi 2 gol. Conquista il rigore trasformato da Soulé e serve l’assist a Brescianini per il 2-0. Meglio di così.

Voto: 7

Soulé

La gioia di Soulé dopo la rete dell’1-0 (Foto: Federico Proietti © Ansa)

E’ subito ispirato e dopo 4’ impegna Costil con un tiro al cianuro. Senza paura batte un rigore pesantissimo cancellando l’errore di Napoli. Undicesimo centro e ritorno al gol dopo 10 partite. Una buona notizia per DiFra. Per il resto tanta abnegazione, senso di responsabilità e qualche numero dei suoi.

Voto: 6,5

Cheddira

Cheddira marcato da Pierozzi (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Tanto lavoro sporco, si getta su tutti i palloni ma poche occasioni. Tiene in apprensione Pirola e Pierozzi aprendo gli spazi per gli inserimenti dei compagni. Ha il merito di dare il via al contropiede da cui nasce il raddoppio di Brescianini.

Voto: 6

Dal 32’ s.t. Cuni

Sostituisce Cheddira che aveva dato tutto. Si nota poco.

Voto: s.v.

Di Francesco

Eusebio Di Francesco (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Missione compiuta. Era una partita-trappola ma il tecnico giallazzurro riesce a saltare l’ostacolo ed a guidare la squadra ad una vittoria che mancava da oltre 3 mesi. Il suo Frosinone conquista il quinto risultato utile di fila ed in attesa delle altre partite esce fuori dalla zona retrocessione. Crescono le quotazioni dei ciociari in chiave-salvezza ed il merito è anche dell’allenatore bravo a trovare la quadratura del cerchio.

Voto: 7