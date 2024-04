Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 15 aprile 2024

I negozi di tre piccoli Comuni italiani – Alatri, Veroli e Canicattì – sono gli unici a non poter partecipare ai principali concorsi a premi abbinati alla vendita di prodotti per la casa e generi alimentari di noti marchi. I concorsi sono aperti ai consumatori che fanno la spesa in qualunque punto vendita italiano o della Repubblica di San Marino. Ma non lì.