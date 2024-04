Le Prime Pagine dei giornali di martedì 16 aprile 2024

L’autorevole prestazione porta in dote il terzo punto pesante nelle ultime tre partite. Funzionano gli accorgimenti di Di Francesco. Ma l’incredibile doppia rimonta del Verona impone di piazzare una ‘bomba da tre’ come nel basket. I giallazzurri possono recriminare per il 2-2 al ‘Maradona’. E pagano ancora dazio per le ‘interpretazioni’ sui penalty da ripetere o meno. Ma anche in maniera indiretta su tocchi di mano e gol annullati