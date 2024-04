«Piergia’ ti ho lasciato 2 milioni». «Anto’ leggi bene i numeri»

Lo scontro a distanza tra l'attuale maggioranza extralarge di Ferentino e la minoranza che ha sostituito un anno fa si gioca su quasi due milioni di euro. Il dato positivo: i soldi esistono e verra impiegati per la città. I cambi nelle Segreterie

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

L’ex sindaco Antonio Pompeo ‘trova‘ due milioni da spendere che ha lasciato tra i conti del Bilancio comunale; il suo successore Piergianni Fiorletta conferma che quei soldi ci sono ma li ‘legge‘ in maniera del tutto diversa. Lo scontro a distanza tra l’attuale maggioranza extralarge di Ferentino e la minoranza che ha sostituito un anno fa si gioca su quasi due milioni di euro.

Dal Bilancio consuntivo 2023 approvato in questi giorni dalla Giunta comunale emerge un avanzo di amministrazione di 1,7 milioni di euro che ora l’esecutivo Fiorletta potrà spendere per la città. L’avanzo di amministrazione sono soldi che sono ‘avanzati’ dalla gestione precedente e che possono essere impiegati nell’esercizio successivo. Antonio Pompeo ne rivendica la paternità: quel tesoretto – è il concetto – c’è grazie alla sua gestione.

Il sassolino sui conti

Antonio Pompeo

«È dall’inizio di questa amministrazione che sentiamo solo lamentele da parte del sindaco e dell’attuale maggioranza per la mancanza di risorse nella casse comunali. Ed invece – dice Pompeo – “improvvisamente” sbuca un tesoretto importante. Nella delibera di Bilancio consuntivo approvata dalla Giunta Fiorletta il 27 marzo scorso emerge che nelle casse comunali c’è un avanzo di risorse libere per 1,7 milioni di euro. Soldi che il Sindaco e la sua amministrazione possono spendere per qualsiasi attività, servizio e opera pubblica della nostra città».

Antonio Pompeo indica quei soldi per smentire un narrazione. Quella secondo la quale la sua gestione avrebbe svuotato le casse comunali e sperperato risorse. Evidenzia che proprio il conto approvato in Giunta certifica come quel ‘tesoretto‘ derivi dall’azione di recupero dell’evasione tributaria per gli anni 2017-2018.

Cala l’asso di briscola sulla polemica che da mesi sta avvelenando il clima in città. Perché se i soldi ci sono «non trova giustificazione la smisurata smania di fare cassa con le multe e gli aumenti che questa amministrazione ha applicato alla mensa e al trasporto scolastico, alle strisce blu e al commercio».

I veleni sulle contravvenzioni

Piergianni Fiorletta

Proprio il problema delle multe, il rigore nel far rispettare il Codice della Strada da parte dei vigili urbani, la Comandante del corpo diventata dirigente dopo concorso pubblico vinto e che più di qualcuno vorrebbe sostituire con nuovo comandante tramite mobilità da altro Ente saranno al centro del prossimo Consiglio comunale previsto entro il 25 aprile. In quella seduta si approverà anche il Bilancio consuntivo 2023. (Leggi qui: Le multe dei vigili che infiammano il dibattito).

Il sindaco Piergianni Fiorletta conferma l’esistenza dell’avanzo di amministrazione 2023. Ma ne dà una lettura del tutto diversa. Invitando a leggere bene i numeri. Cosa vuol dire? Fiorletta si riferisce al fatto che quel tesoretto deriva dal 2022-23 ed in quell’anno finanziario non c’è stato solo il governo Pompeo ma anche quello del Commissario prefettizio che ha gestito la città nel lungo periodo tra le dimissioni del sindaco (per potersi candidare alle Regionali) e l’elezione del successore.

Quei 1,7 milioni saranno utili per avviare opere come i progetti Pnrr rimasti al palo per il mancato arrivo delle risorse. Il Comune – spiega ora Fiorletta – è pronto ad anticipare i fondi dal proprio Bilancio per avviare le opere.

I cambi in Segreteria

Giuseppe Virgili con la fascia tricolore

Intanto vanno registrate le novità interne sul fronte del centrodestra. Dopo il passaggio avvenuto nei mesi scorsi in Fratelli d’Italia Giuseppe Virgili è stato nominato commissario cittadino del Partito. Lo ha deciso il coordinatore provinciale Massimo Ruspandini. Virgili aveva realizzato un robusto tesseramento in vista del Congresso. Ora punterà al radicamento sul territorio confermando piena fiducia al sindaco Dem Piergianni Fiorletta.

Novità anche in Noi Moderati che ha nominato responsabile cittadino Franco Sisti, ex Commissario cittadino di Forza Italia.