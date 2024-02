Ruspandini, il caffè con Buongiovanni ed il ritiro di Petrarcone

Massimo Ruspandini, Coordinatore dei Fratelli d'Italia, accelera la definizione della candidatura unitaria a sindaco di Cassino. L'incontro con l'avvocato Arturo Buongiovanni jr. E l'annuncio di Petrarcone di ritirarsi. Tra qualche ora le Primarie.

Tutto in poche ore. Non intende perdere altro tempo Massimo Ruspandini. Il Coordinatore Provinciale dei Fratelli d’Italia vuole chiudere la candidatura unitaria del sindaco di Cassino entro la settimana prossima. Per questo ha imposto un’accelerazione all’intera discussione ferma da mesi su un binario morto. Ottenendo già venerdì una serie di risultati concreti.

Il ritiro di Petrarcone

Massimo Ruspandini e Arturo Buongiovanni

La rotta è quella che va verso una candidatura che metterà insieme Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc e civici. Ed il nome sul quale si sta convergendo è quello in campo dalla sera del 31 gennaio: l’avvocato Arturo Buongiovanni jr, presidente del Movimento per la Vita.

Massimo Ruspandini lo ha sentito nei giorni scorsi indicandogli la strada per ottenere una convergenza anche dei Fratelli d’Italia. Lo ha incontrato fisicamente ieri ribadendogli le sue condizioni politiche per un appoggio. Chiede un ulteriore sforzo per l’allargamento del campo, coinvolgendo gli ex sindaci di Cassino che non stanno con l’uscente Enzo Salera. In pratica, Carlo Maria D’Alessandro e Giuseppe Golini Petrarcone. E coinvolgendo pure gli ultimi due superstiti delle Primarie che comunque nelle prossime ore si conteranno: Giuseppe Sebastianelli e Giorgio Di Folco.

Il primo effetto è stato il ritiro di Silvestro Golini Petrarcone, il candidato che sarebbe sceso in campo se FdI avesse espresso uno dei suoi uomini con una coalizione politica. “Per rispetto di tutte le persone che sino ad ora hanno sostenuto una mia eventuale candidatura a Sindaco della città di Cassino, ritengo opportuno comunicare che non sussistono, allo stato, le condizioni per proseguire in tale progetto. Ringrazio tutti coloro, tanti, che per mesi hanno creduto in me”. Poche righe per dichiarare chiusa una parentesi. È chiaro che non ci siano le condizioni: su Petrarcone non c’è stata convergenza.

I segnali in tv

Massimo Ruspandini

Nelle ore precedenti Massimo Ruspandini era stato a Teleuniverso. Dallo studio di A Porte Aperte aveva inviato segnali chiarissimi. Nessuna rottura della coalizione ma rispetto per Fratelli d’Italia, nessun arroccamento sulla candidatura di Partito ma impegno ad una lista forte con tutti i maggiorenti di Cassino. E massima attenzione ai nomi nuovi che sono emersi dal Congresso Provinciale ed hanno disegnato una nuova geografia politica interna. Su tutti, l’area che si riconosce nel neo dirigente Provinciale Antonio Cardillo: le Comunali saranno un battesimo del fuoco. (Leggi qui: Il “Laboratorio Cassino”, dove aspettano Ottaviani per un caffè).

Nella giornata di domenica intanto si vota per le Primarie. Sono rimasti in corsa solo due dei cinque originari aspiranti candidato. Nelle settimane scorse hanno rinunciato l’imprenditore Gianrico Langiano, l’uscente Laura Borraccio ed il commerciante Domenico Natale.

Si vota dalle 8 alle 20. I seggi sono stati allestiti in piazza Diamare, nell’Aula Pacis, a Sant’Angelo e Caira.