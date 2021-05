Se credi che basti un cellulare per fare il giornalista

Senza Ricevuta di Ritorno. La ‘Raccomandata’ del direttore su un fatto del giorno. Gli insulti al Presidente della Repubblica e quelli che credono si possa dire e scrivere tutto

Ci sono figure che non si toccano. Che sono centrali, qualunque cosa succeda. I nonni ad esempio. Una volta in questo elenco c’era pure il Papa: ma furia di dissacrare abbiamo stabilito che anche lui è sindacabile.

Sono quelle figure alle quali guardi quando le cose vanno male. Quando papà e mamma litigano e non smettono di bisticciare.

Anche in politica è così. Ed il nonno in questi casi è il presidente della Repubblica. Che – nel nostro caso – qualche mese fa ha dimostrato cosa sia la saggezza ed il piglio dell’esperienza: di fronte ai ragazzini che litigavano senza riuscire a fare il Governo, Sergio Mattarella ha mandato tutti dietro alla lavagna e chiamato il professor Mario Draghi. Mettendo in castigo la politica.

Proprio per questo ha senso l’operazione compiuta oggi in tutta l’Italia dai Ros dei carabinieri indagando 11 persone e effettuando una serie di perquisizioni. Cercano chi ha vilipeso l’onore ed il prestigio del Capo dello Stato, offendendolo su internet. (Leggi qui Minacce social a Mattarella, perquisizioni in tutta Italia).

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Nessuno osi parlare di attentato ai diritti costituzionali. Se volete sapere perché rileggete le parole con cui Mariangela Marseglia, la responsabile Italia e Spagna di Amazon, ha spiegato il motivo per cui Jeff Bezos, l’inventore di Amazon, ha comprato il prestigioso Washington Post, storico quotidiano cartaceo.

«L’informazione di qualità diventerà sempre più importante. Il citizen journalism contiene un inganno: a chiunque tenga un telefonino in mano fa credere di essere un giornalista. È la censura nella sua forma moderna: in passato si praticava nascondendo le notizie, oggi moltiplicandole a dismisura, cosicché non riesci più a distinguere il vero dal falso. Bezos ha capito che l’editoria autorevole alla lunga è vincente. Infatti il Washington Post cresce, ha i conti in ordine».

Noi non abbiamo ancora capito né che il Presidente della Repubblica non si tocca, altrimenti non hai più un punto di riferimento; né che non basta avere un telefonino in mano per dire di fare il giornalista.

Senza Ricevuta di Ritorno.