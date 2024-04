Ls strada verso la salvezza: il calendario è con il Frosinone

La strada del Frosinone verso la salvezza. I confronti diretti. la classifica avulsa: cos'è, come funziona, come stanno i canarini

L’obbiettivo dichiarato del Frosinone allenato da Eusebio Di Francesco è ottenere la prima salvezza della storia del club in Serie A. Un risultato che appariva decisamente più abbordabile dopo l’iniziale sprint dei gialloazzurri in campionato e andatosi a complicare sempre di più con il passare del torneo di Serie A.

Quella vissuta dai ciociari è una stagione divisa in due, con l’impresa di Napoli in Coppa Italia come spartiacque (in negativo). Emblematico il paragone tra le prime 13 giornate (con 18 punti raccolti e la 10ª posizione virtuale a +8 sulla zona retrocessione) e le successive venti giornate (dalla 14ª alla 33ª), in cui sono stati solamente 10 i punti guadagnati dagli uomini di Di Francesco, solo tre in più della Salernitana.

LOTTA SERRATA

Il dato di fatto è che stiamo assistendo ad una delle lotte salvezza più incerte e appassionanti degli ultimi anni: con sette squadre separate da appena 5 punti e una Salernitana, fanalino di coda, che ormai aspetta solamente l’ufficialità della retrocessione.

Di queste sette squadre, cinque (spareggio permettendo) avranno la sicurezza di giocare in Serie A anche nella prossima stagione, mentre le altre due faranno ritorno in Serie Bkt, in compagnia, appunto, della Salernitana.

Come funziona in caso di parità di punti a fine stagione? Dallo scorso anno è stato introdotto lo spareggio, che vedrà affrontarsi la terzultima e la quartultima solo ed esclusivamente in caso di parità di punti a fine stagione. La salvezza, al contrario di quanto successo con Spezia e Verona nella passata stagione, non si deciderà in un unico match di novanta minuti e in campo neutro. Ma in una doppia sfida, andata e ritorno, sui rispettivi campi.

LA CLASSIFICA AVULSA

Ma se, invece, le squadre a pari punti a fine anno fossero tre a cavallo della terzultima posizione (nello specifico quindicesima, sedicesima e diciassettesima)? A quel punto entrerebbe in campo la classifica avulsa.

È una sorta di mini graduatoria a tre (o più squadre arrivate a pari punti) che considera solo ed esclusivamente i punti ottenuti nei confronti diretti tra le squadre in questione.

Tra le otto squadre (Salernitana inclusa) che stanno lottando per la salvezza, un peso specifico decisivo, in caso di arrivo di tre o più squadre a pari punti al terzultimo posto, lo avranno gli scontri diretti e la conseguente classifica avulsa. Come infatti si legge dal regolamento riportato sul sito della Lega Calcio:

“In caso di parità di punteggio tra più di due squadre, al fine di individuare le due di esse che effettueranno lo spareggio per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia o per la permanenza nel Campionato di Serie A, nonché per determinare tutte le altre posizioni di classifica, si procederà alla compilazione della cosiddetta “classifica avulsa” secondo i criteri qui di seguito indicati: 1 – punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. “classifica avulsa”; 2 – differenza reti nei medesimi incontri; 3 – differenza reti generale; 4 – maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 5 – sorteggio”

CHI STA AVANTI E CHI DIETRO

Allo stato attuale i Ciociari sarebbero in svantaggio solo con il Lecce che, classifica alla mano, è ormai ad un passo dalla salvezza. Sarebbero invece in vantaggio negli scontri diretti rispetto a Cagliari, Sassuolo e Verona.

Mentre rimane in attesa il responso con le altre tre contendenti alla salvezza, che il Frosinone affronterà in, appunto, tre delle prossime cinque partite: Salernitana, Empoli e Udinese.

Tre match fondamentali di un tour de force di cinque partite, che saranno decisivi per raggiungere la prima, storica, salvezza.