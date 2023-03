Sondaggio: nuovo balzo del Pd, scende FdI

Il sondaggio settimanale sul gradimento nei Partiti. Nuovo balzo del Pd che recupera ben due punti e mezzo in tre settimane. Lieve discesa di FdI ed M5S

Il Congresso continua a spingere il Partito Democratico, le polemiche in assenza della premier Giorgia Meloni impegnata in India fanno male ai suoi Fratelli d’Italia. Lo registra il sondaggio settimanale Monitor Italia realizzato dall’Istituto Tecné per Agenzia Dire, intervistando un campione di mille persone tra il 2 ed il 3 marzo. FdI è solidissimo nella sua posizione di vetta ma cede anche questa settimana qualche frazione di punto, il Pd compie un nuovo balzo in avanti.

Il borsino dei Partiti

Nel borsino dei partiti, Fratelli d’Italia si conferma al primo posto: con una lieve flessione dello 0,3% in meno è al 30,7%. Anche la settimana scorsa il Partito era in calo.

Prosegue la risalita del Pd, che recupera consensi per la terza settimana di fila ed ora si piazza al 18% grazie ad con balzo del 0,8%. La settimana scorsa aveva recuperato mezzo punto, quella ancora precedente ben 1,2, con il risultato registrato questa settimana siamo a 2,5 punti in tre settimane.

Al recupero del Pd corrisponde un arretramento del Movimento 5 Stelle. Questa settimana perde lo 0,3% e si attesta al 16,5%.

Giù dal podio è in calo anche la Lega che perde a sua volta uno 0,3% e adesso sta a quota 8,8%. Più ridotte per perdite di Forza Italia: in una settimana scende dello 0,2% ed ora è al 7,5%.

Riprende qualcosa l’alleanza Azione-Italia viva che questa settimana guadagna uno 0,2% che la porta al 7,4%, facendo sentire il proprio respiro sul collo dei berlusconiani

Completano il quadro Alleanza Verdi Sinistra che ora è al 2,9% (-0,3%), +Europa cresce al 2,6% (+0,1%), Italia con Paragone Italexit sale al 1,7,% (+0,1). Tutti gli altri messi insieme stanno al 3,9%. (Leggi qui la situazione delle settimane precedenti).

Il sondaggio dice: scende la fiducia

Le polemiche sui mancati soccorsi ai migranti, le proteste per il pestaggio di Firenze davanti al liceo, costano al Governo quasi un punto e mezzo di credibilità.

Nel sondaggio realizzato per Agenzia Dire anche questa settimana scende la fiducia nell’esecutivo: scende al 53% (-1,3%). Sale la quota di chi non ha fiducia: adesso è al 40,1% degli elettori, con un aumento dell’1,7%. Calano infatti gli indecisi che adesso scendono la quota del 6,9% (-0,4%).

L’assenza di Giorgia Meloni dalle discussioni nazionali le porta un lieve calo di popolarità. Resta pero ad un saldissimo 60,4%, con un calo dello 0,5% rispetto alla precedente rilevazione. Anche in questo caso, si riduce la quota degli indecisi e cresce la percentuale di chi non ha fiducia: ora è al 35,2% (+0,6%), mentre gli indecisi si assestano al 4,4%.