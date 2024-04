Redditi 2023, ecco dove stanno i Paperoni di Ciociaria

Ecco la mappa dei redditi dichiarati dagli italiani. Portofino è il Comune dove abitano più ricchi, lo scorso anno era al quarto posto. Frosinone, Cassino ed Isola del Liri le più ricche in Ciociaria. Terelle tra i più poveri in Italia

Sono le luci, i lustrini e le pailettes ad attirare l’attenzione. Come quelle che addobbano le posizioni più alte del podio ed onorano i vincitori. Ma ogni classifica non ha solo luci e festoni, c’è sempre una coda che spesso sta al buio e lontana dai riflettori con le sue storie. Così, tutti gli occhi vanno su Portofino e la sua posizione in vetta alla classifica dei redditi dichiarati al Fisco. Ma se si scorre fino in fondo e si arriva fino alle ultime posizioni si scopre un pezzo di Ciociaria: Terelle è tra gli utlimi dieci Comuni italiani per redditi dichiarati.

La mappa del 2023

La baia di Portofino

La mappa dei redditi complessivi pro capite dichiarati dagli italiani nel 2023 è stata diffusa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Fotografa un divario crescente tra i più ricchi e i più poveri: la forbice si allarga, chi era ricco lo è diventato di più e chi era povero sta peggio.

Portofino ha scalzato Lajatico e Bisaglio nella classifica dei redditi medi. Nella top ten ci sono solo regioni del Nord con un’incursione al nono posto fatta da Forte dei Marmi in Toscana. Luci ed ombre: al Nord ci sono anche diversi tra i Comuni con l’Irpef più basso di Italia. Tra i capoluoghi di Regione invece vince Milano, seguito da Bologna e Roma; ultimo Potenza, preceduto da Catanzaro e Palermo.

I dati lsi basano sui redditi sui redditi del 2022 e inseriti dagli italiani nelle dichiarazioni dei redditi 2023. Evidenziano che in Italia il reddito medio complessivo (cioè il reddito lordo su cui vanno applicati gli sgravi prima di individuare il reddito imponibile per il calcolo dell’Irpef) è di 20.039 euro. È in crescita del 5% rispetto ai 19.006 euro dichiarati l’anno precedente e riferiti al 2021.

IL PIU’ RICCO E IL PIU’ POVERO

# Comune Reddito (€) 1 Portofino 97,058 2 Lajatico (Pisa) 56,028 3 Basiglio (Milano) 53,419 4 Briaglia (Cuneo) 44,924 5 Cusago (Milano) 42,314 6 Torre d’ Isola (Milano) 38,810 7 Borgogno (Novara) 38,121 8 Pino Torinese (Torino) 38,021 9 Forte dei Marmi (Lucca) 37,844 10 Segrate (Milano) 37,788 I dieci Comuni più ricchi

Da un lato ci sono i 97.219 euro in media rilevati nel comune ligure di Portofino (+120% rispetto al 2021), simbolo del lusso e meta dei vip da tutto il mondo, dove a presentare il modello dichiarativo sono 301 contribuenti.

Dall’altro ci sono i 93 contribuenti residenti a Cavargna piccolo comune montano in provincia di Como) che dichiarano in media 6.156 euro a testa (+5,8% su base annua). Terelle è tra le ultime dieci in Italia con 10.724 euro dichiarati pro capite.

Il gap tra il Comune più ricco e quello più povero d’Italia, in sostanza è di oltre 91mila euro.

La raccolta delle castagne nei boschi di Terelle

Subito dietro Portofino, al secondo posto c’è Lajatico in provincia di Pisa con oltre 52mila euro. E poi Basiglio (MI) che l’anno scorso si aggiudicava il primato e quest’anno si deve accontentare del terzo posto con un Irpef medio di 49mila euro.

A dominare la classifica assoluta sono centri piccoli e rinomati per ospitare cittadini piuttosto agiati. Ma proprio il basso numero di residenti di questi Comuni rende la classifica curiosa ma poco significativa. Basta un cambio di residenza o l’oscillazione del reddito di qualche contribuente assai danaroso per far spostare anche di molto i dati medi.

Posizione Comune Provincia Reddito (€) 1 Cavargna Como 7,402 2 Gurro Verbania 8,046 3 Valle Canobina Verbania 8,497 4 Val Rezzo Como 8,969 5 San Nazaro Val Cavargna Como 9,529 6 Castelmagno Cuneo 10,192 7 Dinami Vibo Valentia 10,610 8 Roseto Valfrontone Foggia 10,717 9 Terelle Frosinone 10,724 10 Aieta Cosenza 10,986 I dieci Comuni più poveri

LA TOP 10 DELLE MAGGIORI CITTA’ ITALIANE

Più stabili, e dunque più attendibili, sono le statistiche relative alle città maggiori: quelle con almeno 120mila contribuenti. Proprio il fatto che siano in tanti a costituire la base, permette di fotografare una situazione in maniera più nitida. In questo caso, come l’anno scorso, il centro urbano in cui i residenti fanno registrare l’imponibile più alto è Milano: oltre 35mila euro di media. Poi c’è Padova (27.935 euro) seguita da Parma (27.759).

Più staccata Roma: la capitale entra comunque nella top 10 delle città “più ricche” d’Italia con un imponibile Irpef medio superiore ai 27mila euro.

Città Reddito Medio (€) Milano 35.282 Padova 27.935 Parma 27.759 Bologna 27.625 Modena 27.423 Roma 27.206 Firenze 26.133 Brescia 25.858 Verona 25.339 Torino 25.223

GEOGRAFIE DEL REDDITO

Sempre mantenendo la prospettiva comunale, allarghiamo lo sguardo all’Italia intera: quella che otteniamo è un’immagine ormai molto familiare. Una mappa con colori più intensi al Nord, che segnalano imponibili medi più alti, e tonalità decisamente più tenui al Sud (imponibili più bassi). Da notare, anche qui senza sorprenderci troppo, la fascia rosso scura che attraversa l’Emilia Romagna seguendo la via Emilia per raggiungere Milano e dintorni. Una macchia che conferma una volta di più, se ce ne fosse bisogno, come la Pianura Padana resti l’area economicamente più prospera del Paese.

Discorso opposto per il Sud, in particolare Campania, Sicilia e Calabria. D’altronde, come fa notare il Ministero dell’Economia e delle Finanze nella nota che ha accompagnato il rilascio dei dati, il reddito medio complessivo più elevato lo fa registrare la Lombardia (27.890 euro), seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano (27.230 euro). La Calabria invece presenta il reddito medio più basso: 17.160 euro. “Continua, quindi, ad essere significativa la distanza tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali”, conclude la nota.

Quanto all’Italia intera, il reddito medio delle dichiarazioni ammonta per l’anno d’imposta 2022 a 23.650 euro. È in aumento del 4,9% rispetto all’anno precedente. Merito, dice il Mef, dell’incremento dei redditi da pensione, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo.

LA SITUAZIONE NEL LAZIO

Detto di Roma che con i suoi 27 mila e passa euro si piazza nella top 10 delle città italiane, la situazione nel Lazio è la seguente, con Frosinone di poco sotto a Rieti che è il Comune più ricco:

Città Reddito Medio RIETI € 22.297 FROSINONE € 22.053 VITERBO € 21.399 LATINA € 21.294

E IN PPROVINCIA DI FROSINONE

In Ciociaria il Comune più ricco, tra quelli più grandi per estensione e residenti, è Cassino seguito di pochissimo da Isola del Liri e poi da Anagni.