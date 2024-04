Le Prime Pagine dei giornali di martedì 30 aprile 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 30 aprile 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Pio V. San Pio V, eletto nel 1566, fu un Papa dedito alla cura dei poveri per i quali creò il Monte di Pietà. Dopo la vittoriosa battaglia di Lepanto, il 7 ottobre 1571, per ringraziare la Vergine istituì la festa della Beata Vergine del Rosario. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 30 APRILE 1994

Tanta rabbia e dolore dopo la strage. La terrificante dinamica dell’incidente e gli infortuni ai soccorritori, precipitati nel vuoto, confermano la pericolosità dell’arteria. Il pianto degli allievi del “Benedetto Croce” davanti ai corpi dei loro insegnanti. Sarà presentata una denuncia contro la società costruttrice della Sora-Frosinone per i gravi errori commessi nel realizzarla.

Crisi, l’allarme del presidente degli industriali. Aumenta la disoccupazione. «Non possono toglierci gli ultimi incentivi» ha detto Piglialiacelli all’assembela

dell’Unione, presenti i vertici di Confindustria.

SORA / Dopo la sentenza del Tar il sindaco Di Stefano: «Niente ricorso si va alle urne».

Arrestato agente di polizia. Terremoto al distaccamento della stradale di Cassino per un’inchiesta della magistratura casertana. Con altri tre colleghi avrebbe chiesto tangenti agli automobilisti. I quattro, tutti sospesi dal servizio, accusati di aver preteso compensi per non elevare contravvenzioni. La vicenda venuta fuori da intercettazioni telefoniche.

