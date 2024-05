Le Prime Pagine dei giornali di martedì 7 maggio 2024

La decisione del tribunale di Roma. Che riguarda non soltanto l’individuazione della discarica per la Capitale. Ma anche gli atti per Roccasecca, e Bracciano passando da Civitavecchia. Tosini e Lozza assolti dalla turbativa. Ma condannati per i ‘consigli’ della dirigente pagati con i regali dell’imprenditore. Le linee delle difese: atti legittimi come attestato da altri tribunali; non ci si vende per 9mila euro.