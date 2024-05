Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 10 maggio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 10 maggio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni d’Avila. Sacerdote spagnolo di origini ebraiche, San Giovanni d’Avila vive nel XVI secolo, periodo di grandi riforme. È un mistico, grande predicatore e consigliere di molti Santi suoi contemporanei come Sant’Ignazio di Loyola. Nel 2012 Benedetto XVI lo ha proclamato Dottore della Chiesa. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 10 MAGGIO 1994

CASSINO / Tangenti, il poliziotto non parla. Mazzette per strappare le multe, interrogato l’agente coinvolto con tre colleghi nell’inchiesta. Si aggrava la posizione del suo collega accusato di concussione. L’indagato ha confermato al magistrato di aver visto una sola volta il sottufficiale ancora in carcere, incassare soldi infilati da un automobilista all’interno del libretto di circolazione.

ANAGNI / Licenza facile, l’assessore si dimette. Il sindaco accusa e blocca i lavori per 20 alloggi. Enzo Cicconi, repubblicano, se ne va dopo la scontessione del suo operato dal parte del primo cittadino Bruno Cicconi (Pds).

Delitto della canonica / Ora rischiano l’ergastolo. Le conclusioni del perito nominato dal Tribunale inchiodano gravemente gli assassini di Roccasecca Guido e Vincenzo Teoli. I due fratelli che massacrarono prete e perpetua non sono pazzi. Il dottor Francesco Valeriani, psichiatra, ha depositato ieri nell’ufficio del Gip la relazione con la quale giudica gli imputati «capaci di intendere e di volere».

AMASENO / Chiusura della Rurale, ricorso al Tar. Battaglia legale dopo lo scandalo alla banca. Il sindaco si oppone al provvedimento sollecitato da Bankitalia contestando il buco miliardario rilevato dagli ispettori..

