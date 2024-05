Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 6 maggio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 6 maggio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Mariano e Giacomo. Scampati alla persecuzione di Decio, i due giovani chierici cristiani Mariano e Giacomo – il primo diacono e il secondo lettore – subiscono il martirio nel 259 a Lambèse, in Numidia, l’attuale Algeria, di cui erano originari. A tradirli, l’esortazione ai compagni a restare saldi nella fede. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 6 MAGGIO 1994

FROSINONE / Demolizioni, ruspa cercasi. Oggi saranno sequestrate nel capoluogo altre due ville irregolari. Comune in difficoltà per l’abbattimento delle case. Nessuna impresa ha risposto ancora alla gara d’appalto. Gran parte delle ditte ritengono poco convenienti e troppo impopolari i lavori. Se nessuno si farà avanti interverrà l’esercito. Continua l’inchiesta della Procura in 39 Comuni. Acquisiti gli atti relativi a costruzioni illegali pure a Veroli e Alatri.

Crac miliardario, chiesto il rinvio a giudizio per i costruttori Sassano. Il clamoroso crollo di un impero finanziario. Due anni fa vennero arrestati i componenti della ricca famiglia d’imprenditori frusinati: Alessandro, ex presidente dei Giovani Industriali ciociari, suo padre Aurelio e sua madre Carla Rocchi.

CASSINO / Poliziotti reticenti. L’inchiesta sulle tangenti, ieri interrogatori dei tre incriminati. Il magistrato li ha diffidati a dire la verità. Intercettazioni telefoniche inchioderebbero gli agenti della polstrada, complici del collega finito in manette.

SORA / Il Tar ha sbagliato, il sindaco ricorre. Ballottaggio annullato, ma dimenticati alcuni voti. Di Stefano ha presentato appello al Consiglio di Stato dopo aver verifcato che i giudici hanno penalizzato Altobelli.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 6 maggio 2024.

Screenshot

Screenshot

Screenshot