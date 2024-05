Un capoluogo con l’ormone vivace, lo dice Escort Advisor

I numeri diffusi dal sito Escort Advisor. Più signorine di compagnia che pizzaioli. La situazione nel capoluogo. E le recensioni. Non sempre lusinghiere

Sul tema, Dagospia è sempre stato sensibile. Il sesso è uno dei temi chiave per il sito fondato da Roberto D’Agostino. Roba da vecchia scuola: quando insegnavano che in una Prima Pagina di giornale devono esserci le cinque esse e cioè notizie relative a Sangue, Soldi, Sesso, Sport e Spettacolo.

Soprattutto la domenica, le notizie a tinte hard calamitano i lettori. Così nelle ore scorse ha pubblicato un report elaborato dal sito specializzato Escort Aadvisor. Come il nome lascia intuire non è un luogo in cui si recensiscono vini o capi d’abbigliamento: è il primo sito di recensioni sulle escort in Europa. Quel report ha messo in evidenza i numeri del sesso a pagamento in Italia.

Più escort che pizzaioli

I Paesi dove la community opera sono Italia, Spagna Germania e Regno Unito. Nel nostro Paese le sex workers che si pubblicizzano on line vengono stimate in circa 80mila unità. Sono tante o poche? I paragoni aiutano sempre a fare la differenza. Per capire quanto siano importanti i numeri che ruotano attorno al sesso a pagamento, basta tenere conto del fatto che in Italia ci sono circa 102.491 medici, circa 63mila pizzaioli, più o meno 100mila giornalisti, appena 33.302 veterinari.

Le escort sono il 140% in più dei veterinari e il 27% in più dei pizzaioli presenti in Italia. Professione antica, ci fu un tempo in cui le sue addette erano sacerdotesse di Afrodite Pandemia, figlia di Zeus e Dione. Tenute in altissima considerazione anche in epoca contemporanea, spesso le più gettonate riuscivano a costruirsi una solida reputazione. La loro moderna attività di promozione e marketing ha determinato 124.583 recensioni scritte, 785.844.181 ricerche sul sito e 6 milioni di utenti fissi mensili. Numeri di tutto rispetto.

Il fenomeno in Ciociaria

Le cifre fornite da Escort Advisor conenstono di capire quali sono le dimensioni del fenomeno anche in provincia di Frosinone. Si scopre quindi che ci sono 710 annunci di escort che operano in Ciociaria. Di cui ben 503 solo a Frosinone città. Il 70% del mercato disponibile in provincia è concentrato nel Capoluogo: il che denota una certa vivacità ormonale.

La Capitale ovviamente recita la parte del padrone con addirittura 6010 annunci. Anche la provincia di Latina è particolarmente attiva con 775 annunci di sex workers. Si difende bene perché evidentemente interessata al prodotto anche la provincia di Viterbo che vanta 399 annunci. A Rieti il mercato è più piccolo ed è per questo che, fatte le dovute proporzioni, si trovano solo 128 annunci.

Alcune modalità operative. Per ogni sex worker sul sito di Escort Advisor è disponibile ovviamente la foto, più o meno discinta, il numero di telefono e, solo per alcune, anche un recapito whatsapp. Per ogni operatrice è disponibile anche l’ultima recensione lasciata dell’utilizzatore finale. E non tutti i commenti sono a 5 stelle. Resa inferiore all’attesa.

Evidentemente anche qui, come per i ristoranti, c’è la fregatura.