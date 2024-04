Candidata ed espulsa in poche ore: e siamo solo all’inizio

Il caso di Annarita Terenzio, candidata ed estromessa dalla lista FdI (per la precisione, messa nella condizione di ritenere meglio per tutti estromettersi). Attacchi frontali. Fuoco amico quando ancora la campagna elettorale è lontana

Rita Cacciami In punta di stiletto. Il veleno è previsto nella ricetta.

Detto, fatto. Cotto e mangiato. Candidata ed espulsa nel giro di poche ore. Navigazione brevissima e con mare ‘Forza d’Italia 8‘ per Anna Rita Terenzio: ex assessore ed ex consigliere che si è scontrata con un muro di onde politiche avverse alto almeno una decina di metri. A giudicare dalla sua reazione, anche di più.

Non occorre essere più precisi e circostanziati. Tutti sanno tutto, a Cassino come ad Aosta. Se ogni mondo è paese, venti e mareggiate sembrano essere stati una prerogativa anche di quello stesso schieramento di centrodestra che esprime il candidato sindaco Arturo Buongiovanni. E nel quale la Terenzio aveva annunciato di voler impegnarsi al massimo.

Annarita la scomoda

Annarita Terenzio

Qualcuno l’ha ritenuta impresentabile, altri avranno superato anche il limite spingendosi oltre. Fatto sta che, dalle prime, sorridenti foto con il consigliere regionale Daniele Maura, gli avvocati Michele Nardone e Alberto Borrea e poi con l’avvocato Gabriele Picano, responsabile della lista FdI, è passata una manciata di ore.

Una candidatura nel segno dell’orgogliosamente donna, imprenditrice, madre e cittadina ritirata in tutta fretta di fronte ad una serie di ‘comportamenti ostili da parte di competitors‘. Attacchi frontali che, a quanto pare, non sono solo censurabili dal punto di vista sociale e personale ma sono anche potenzialmente utili come materiale da querela.

Tutto sarà chiarito, dalla diretta interessata, nella conferenza stampa fissata per sabato 20 aprile alle 18.00 al teatro Manzoni. Resta in religioso silenzio l’avvocato Buongiovanni, il cui sorriso sembra spegnersi gradualmente giorno dopo giorno. Si esprime con ‘umana solidarietà‘ nei confronti della quanto mai distante Terenzio, il sindaco Enzo Salera in diretta tv su Teleuniverso.

Il tutto, mentre il petrarconiano progetto della funivia resta appeso alla fune del primo pilone. In attesa di essere lanciato quando vento e mareggiate lo permetteranno.

E siamo solo all’inizio…