Sette candidati per un’elezione

Depositate le liste. Sono ufficialmente sette i candidati della provincia di Latina alle prossime Europee. Difficile ripetere l'exploit di cinque anni fa quando vennerol eletti in tre

Liste depositate e candidati scelti in vista delle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno prossimi. In terra pontina sono sette gli alfieri del territorio in vista di una possibile elezione. La provincia di Latina nel 2019 fece un vero exploit, riuscendo a portare a Strasburgo e Bruxelles ben tre europarlamentari. Un numero che non si era mai avuto in precedenza: Matteo Adinolfi per la Lega, Nicola Procaccini per Fratelli d’Italia e Salvatore De Meo per Forza Italia.

CENTRODESTRA

Nicola Procaccini (Foto: Philippe Stirnweiss © EU / EP)

Due di loro sono europarlamentari uscenti e sono oggi alla ricerca della conferma. Il primo è Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia, eletto in Europa nel 2019; per due mandati sindaco di Terracina, Procaccini è stato uno dei più stretti collaboratori della leader nazionale di FdI Giorgia Meloni, di cui è stato portavoce per diversi anni. È inserito in lista al numero 2 nella circoscrizione Italia Centro, direttamente alle spalle della Meloni.

È lo stesso schema usato nel 2019. Giorgia Meloni arrivò prima con 129.825 preferenze, Nicola Procaccini arrivò alle sue spalle con 45.312. Il terzo fu Fabrizio Ghera con 26.645 voti. Il Lazio fu decisivo per tutti: la leader prese dalla sua regione poco più di 95mila voti mentre Procaccini ne prese 39.801.

Antonio Tajani (Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica)

Il secondo uscente è Salvatore De Meo di Forza Italia. Anche lui eletto in Europa nel 2019, ma effettivo dal febbraio 2020, in quanto per sedersi a Strasburgo ha dovuto attendere l’operatività della Brexit, ovvero l’uscita degli europarlamentari britannici; anche lui è stato sindaco per due mandati consecutivi, in questo caso di Fondi; in lista è inserito al numero 3, dietro il segretario nazionale Antonio Tajani e dietro Francesca Peppucci. Salvatore De Meo fu il primo alle spalle di Antonio Tajani: presero rispettivamente 22.801 e 68.840 preferenze.

Più articolate le vicende nella Lega. Matteo Adinolfi, europarlamentare uscente, ha infatti deciso all’ultimo momento, una decina di giorni fa, di non ricandidarsi. Al suo posto, la Lega da Latina presenterà Giovanna Miele, attualmente deputata, eletta alla Camera nel 2022. (Leggi qui: Europee, Adinolfi lascia la candidatura a Miele). La Miele era già stata consigliera comunale della Lega nel capoluogo pontino, eletta la prima volta in Consiglio nel 2016; è inserita in lista al numero 13. Il Partito di Matteo Salvini candida in Europa anche Franco Cardinale di Fondi, consigliere comunale ed ex consigliere provinciale, in lista al numero 9. In totale, dunque, il centrodestra pontino presenta quattro candidature.

STATI UNITI D’EUROPA

Gerardo Stefanelli

La lista “Stati Uniti d’Europa“, composta dai simboli Italia viva, Psi, PiùEuropa, Radicali Italiani, LibDem, L’Italia c’è, presenta dal pontino l’attuale presidente della Provincia di Latina, nonché sindaco di Minturno al secondo mandato, Gerardo Stefanelli (“detto Stefano”, come riporta la lista).

Stefanelli in passato è già stato assessore provinciale all’Ambiente nel secondo mandato di Armando Cusani (dal 2009 al 2014) quando militava nell’Udc. Passa poi al Pd, e viene eletto sindaco di Minturno per due volte, sempre con coalizioni civico-di centrosinistra. È inserito in lista al numero 8.

M5S

Una candidata pontina anche per il Movimento 5 Stelle: si tratta della 32enne avvocatessa di Latina, Federica Lauretti. Il suo nome è risultato tra i più votati nelle procedure di selezioni svolte, come sempre, sul portale web del movimento guidato dall’ex premier Giuseppe Conte.

Già candidata consigliera comunale nelle scorse elezioni amministrative, la Lauretti giunse alle spalle dell’unica consigliera eletta nel capoluogo, Maria Grazia Ciolfi. È inserita in lista al numero 7.

ALLEANZA VERDI SINISTRA

Il 73enne Sergio Ulgiati è il candidato della lista “Alleanza Verdi Sinistra”, formata dai simboli Europa Verde e SI-Sinistra Italiana. È un fisico, docente di matematica e fisica in scuole medie e in istituti superiori delle province di Roma e Latina negli anni ’70 e ’80, e dal 1982 al 2001 professore associato di Chimica fisica e Chimica ambientale nelle università di Siena, Sassari e Napoli “Parthenope”. È ultimo in lista, al numero 15, ma è presente anche nella lista per l’Italia meridionale, dove è sempre ultimo, al numero 18.

GLI ASSENTI

Non ci sono invece candidati pontini le liste del Partito Democratico, che da decenni non presenta rappresenta possibili rappresentanti dal territorio di Latina per l’Europa, e per Azione. (Leggi qui: Europee senza la sinistra pontina: la perdita di una identità).