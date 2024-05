Piccoli Comuni, via alle domande per i contributi

Via da mezzogiorno alle domande per ottenere i finanziamenti riservati ai piccoli Comuni. Cosa può essere finanziato, con quali limiti, in quanto tempo.

Il 2 maggio non è solo il giorno dopo la festa dei Lavoratori. Oppure una delle 5 giornate dell’anno nelle quali i quotidiani cartacei non escono nelle edicole. Dalle ore 12 di oggi è anche la data di partenza sulla piattaforma GeCoWEB Plus per l’invio delle domande di contributi con cui promuovere e sviluppare i piccoli comuni del Lazio.

Da oggi e fino allle ore 17 del 3 luglio i Comuni fino ai 5mila abitanti possono presentare domanda attraverso Lazio Innova per accedere ai contributi finalizzati alla riqualificazione di edifici pubblici in stato di abbandono e degrado.

La dotazione finanziaria della Regione Lazio è di quattro milioni di euro in totale. Quali sono gli interventi ammissibili?

Cosa si può finanziare.

Rientrano tra le opere ammissibili i progetti (realizzati anche unendo più Comuni) che prevedono il recupero di immobili di proprietà pubblica. Una volta recuperati però devono essere destinati all’ampliamento dell’offerta di servizi a favore dei cittadini attraverso centri multifunzionali; l’erogazione di servizi in ambito turistico, di promozione del territorio e delle produzioni agricole o artigianali tipiche locali.

Il contributo è a fondo perduto e copre il 100% dei costi del progetto, fermo restando l’importo massimo di 400mila euro per ciascun progetto e ciascun piccolo Comune. Il 75% della somma finanziata è concesso per sostenere gli investimenti: vale a dire i lavori per il recupero dell’immobile e gli acquisti delle dotazioni necessarie; il restante 25% copre l’avvio dei servizi offerti. Gli investimenti devono essere realizzati, pagati e rendicontati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo, mentre per sostenere e rendicontare i costi relativi all’avviamento dei servizi sono previsti altri 6 mesi.

La procedura di selezione

Quale sarà la procedura di selezione? I progetti ritenuti conformi saranno finanziati seguendo l’ordine dei punteggi attribuiti dalla Commissione di Valutazione nominata dalla Direzione Regionale. Come si assegnano i punti? Tenendo conto di chiarezza e completezza della proposta progettuale; la fattibilità entro i termini previsti; la pertinenza e completezza per l’erogazione dei servizi previsti; la congruità dei costi. Qui il punteggio soglia è 21, sotto non si viene ammessi; il punteggio massimo è 35.

Chiarezza e completezza della Proposta Progettuale con riferimento ai servizi erogati grazie all’immobile recuperato: utilità dei servizi per la popolazione e la promozione del territorio e sostenibilità nel tempo delle loro modalità di erogazione. Per questo aspetto il punteggio soglia è 18; il punteggio massimo è 30.

Il contributo può essere erogato fino ad un massimo di 4 tranches di cui solo l’ultima, a saldo, può essere liquidata solo dietro rendicontazione dei costi sostenuti. La quota del contributo concessa per i costi di gestione sarà concessa in anticipo, nella misura del 50% e per la parte restante a saldo dietro rendicontazione dei costi sostenuti.

Quali sono i Comuni

Sono 69 i Comuni della provinia di Frosinone con popolazione sotto i 5mila abitanti. Ecco quali sono.