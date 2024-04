Il Frosinone torna alla vittoria e condanna la Salernitana

Al termine di una battaglia senza confini i giallazzurri tornano alla vittoria che mancava dal 21 gennaio e si portano a +3 dal terz'ultimo posto a -4 giornate dalla fine.

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

FROSINONE-SALERNITANA – IL TABELLINO

FROSINONE (3-4-1-2): Turati (1’ st Cerofolini); Lirola (26’ st Bonifazi), Romagnoli, Okoli (31’ st Monterisi); Zortea, Mazzitelli (41’ st Gelli), Barrenechea, Valeri; Brescianini; Soulé, Cheddira (31’ st Cuni).

A disposizione: Frattali, Marchizza, Baez, Garritano, Ibrahimovic, Reinier, Ghedjemis, Kaio Jorge, Kvernadze, Seck.

Allenatore: Di Francesco.

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Pierozzi (1’ st Pasalidis), Fazio, Pirola, Bradaric; Sambia (21’ st Sfait), Basic, Coulibaly, Vignato (30’ st Gomis); Tchaouna; Ikwuemesi.

A disposizione: Fiorillo, Salvati, Martegani, Simy, Weissmann, Pellegrino, Zanoli, Manolas, Legowski.

Allenatore: Colantuono.

Arbitro: signor Francesco Fourneau di Roma 1; assistenti Alessio Tolfo di Pordenone e Domenico Fontemurato di Roma2. Quarto Uomo Manuel Volpi di Arezzo; Var Francesco Meraviglia di Pistoia, Avar Daniele Chiffi di Padova.

Marcatore: 10’ pt Soule (r), 25’ pt Brescianini (F), 40’ st Zortea (F).

Note: spettatori totali: 13.728; abbonati: 10.684; biglietti: 3.042 (di cui 2 ospiti); Totale incasso compreso rateo abbonamenti: euro 281.661,57; angoli: 7-3 per il Frosinone; ammoniti: 9’ pt Sambia (S), 36’ pt Pierozzi (S), 40’ pt Zortea (F), 5’ st Mazzitelli (F); recuperi: 2’ pt; 3’ st

La vittoria più attesa nel momento più delicato della stagione. La vittoria che mancava da 12 giornate, dal 3-1 al Cagliari il 21 gennaio scorso. È la vittoria dell’allungo a +3 sul terzultimo posto a -4 giornate dalla fine. La prima vittoria per 3-0 nella storia del Frosinone in serie A. Con l’uno-due tra il 10’ e il 25’ – rigore di Soulé e il diagonale di Brescianini – e il 3-0 fissato da Zortea a 5’ da 90’, la squadra di Di Francesco scaccia gli incubi e fa festa.

Primo tempo tutto di marca giallazzurra, nella ripresa la Salernitana molla gli ormeggi e sfiora a ripetizione il gol ma i giallazzurri sanno soffrire prima di piazzare il colpo della sicurezza.

GLI SCHIERAMENTI

Frosinone in campo con la stessa formazione di Torino. Cambia qualcosa solo nella disposizione del pacchetto avanzato. In porta c’è Turati, al centro della difesa Romagnoli con Okoli e Lirola nelle posizioni di centrali rispettivamente di sinistra e di destra. Sulle corsie alte Valeri a sinistra e Zortea a destra, Mazzitelli e Barrenechea dettano i tempi in mezzo al campo, Brescianini a ridosso della coppia Soulé-Cheddira disposta più in orizzontale rispetto alla sfida con i granata. Nel Frosinone non ci sono gli indisponibili Harroui e Oyono oltre a Caso, Kalaj e Bidaoui.

Colantuono si dispone con un 4-4-1-1 che all’occorrenza può diventare anche un 3-4-2-1. Con Costil in porta (defezione di Ochoa alla vigilia), da destra a sinistra Pierozzi, Fazio, Pirola e Bradaric in difesa, Coulibaly e Basic in mediana con Sambia e E. Vignato larghi quindi Tchaouna alle spalle di Ikwuemesi. Indisponibili per i campani Kastanos, Dia, Maggiore, Boateng, Gyomber e Ochoa. Squalificato Candreva.

Tra le chiavi del match le posizioni ibride di Brescianini da una parte e Tchaouna dall’altra, i duelli sulle corsie e la capacità di Soulé di accorciare il raggio d’azione il più possibile verso l’area di rigore dei granata.

SOULE’ LA SBLOCCA DI RIGORE

Partenza lanciata del Frosinone che prende campo e spazio sulla sinistra ma la difesa granata fa buona guardia su Soulé. C’è subito tanta intensità in campo e al 4’ Frosinone vicino al vantaggio con Soulé che raccoglie un cross dalla sinistra di Valeri, palleggia in surplace, lascia sul posto Bradaric, entra in area e di giustezza cerca l’angolo opposto a quello di tiro ma Costil si allunga e devia il pallone quello che basta per evitare il vantaggio giallazzurro. Al 6’ Fourneau ferma un duetto offensivo tra Brescianini e Cheddira per un presunto tocco di braccio del centrocampista.

Al 9’ il signor Fourneau non ha dubbi quando Sambia affonda Valeri pronto a raccogliere un pallone al bacio di Zortea dalla destra per il classico movimento del pallone esterno su esterno. Dal dischetto va Soulé che si scrolla di dosso l’errore di Napoli, non perdona e realizza spiazzando Costil, per lui ritorno al gol dopo sempre di rigore al Milan 10 giornate fa (il 3 febbraio scorso), allora per il provvisorio 1-1.

La Salernitana sembra morsa dalla tarantola, Tchaouna si libera ai 30 metri e lascia partire una staffilata centrale che Turati blocca al centro della porta.

BRESCIANINI RADDOPPIA

Foto: Federico Proietti © Ansa

L’uomo ovunque del Frosinone in questo avvio è senza dubbio Brescianini che la Salernitana vive come un incubo e si ritrova da tutte le parti, al 15’ con la velocità di un centometrista accelera su Fazio che lo contiene in angolo. I giallazzurri cercano con insistenza le catene esterne ma la difesa della squadra di Colantuono alza le torri ed evita il peggio.

Al 21’ un pallone invitante per Soulé in area che non ci pensa due volte, apre il piatto sinistro ma Pirola devia in angolo. Un attimo prima era stato Pirola ad evitare il peggio con lo stesso Pirola sull’attacco in tandem di Soulé e Cheddira. Al 25’ il Frosinone raddoppia con un’azione da manuale che Brescianini chiude in gol dopo un duetto in velocità tra Cheddira e Valeri. L’ex della Cremonese cerca l’ex del Cosenza che arriva come un treno dalla parte opposta, implacabile nel controllo e nel diagonale che fissa il 2-0.

La Salernitana reclama per l’infortunio occorso a Pierozzi sull’inizio dell’azione ma non c’era nessun presupposto per fermarsi.

LA SALERNITANA SI SVEGLIA

Coulibaly, una spina nel fianco (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Il Frosinone abbassa per un attimo l’intensità e l’aggressività, al 28’ Vignato da sinistra pennella in area, Tchaouna svetta di testa e manda fuori. La squadra campana è viva soprattutto per le individualità.

Al 30’ Costil cerca Tchaouna a sininstra, Lirola scivola sul colpo di tacco a seguire del giocatore della Salernitana che poi eccede e cerca il tiro da 30 metri, pallone fuori. Il campanello d’allarme non sveglia il Frosinone che al 32’ rischia ancora: Coulibaly di prima intenzione per Tchaouna che serve in verticale Vignato che corre spalla a spalla con Romagnoli ma è imperiosa l’uscita bassa di Turati che evita guai seri.

La Salernitana cerca però trame in area del Frosinone e al 38’ trova anche il gol del 2-1 ma è netta la posizione di fuorigioco di Vignato. Dall’altra parte è Valeri che sgroppa a sinistra, pallone rimpallato che spiove in area ma il colpo di testa di Brescianini non sortisce effetti.

Allo scadere del tempo, prima dei 2’ di recupero, Mazzitelli trova in area Zortea che sulla corsa non impatta il pallone a due passi da Costil. Al crepuscolo del recupero Cheddira scatta alle spalle della difesa granata, Costil respinge ma si alza la bandierina. Un problema per Turati che chiude comunque il tempo. Al riposo il Frosinone sul meritato doppio vantaggio ma non vanno sottovalutati i campanelli d’allarme.

TURATI OUT, DENTRO CEROFOLINI

L’infortunio di Turati (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Ad inizio ripresa due cambi: nel Frosinone Turati non ce la fa dopo il taglio al polso, al suo posto c’è Cerofolini e nella Salernitana Pasalidis rileva Pierozzi che aveva lamentato problemi in occasione del raddoppio giallazzurro. Pronti e via, pallone in area per l’arrivo di Zortea, Coulibaly salva in angolo. La partita non decolla, il Frosinone vuole gestire il doppio vantaggio e poi c’è anche qualche fallo di troppo ed a rimetterci al 5’ è Mazzitelli che rimedia un’ammonizione.

A sinistra tra i più intraprendenti della Salernitana è Bradaric che va a prendersi in angolo sulla seconda conclusione. Sulla battuta dalla bandierina c’è un evidente fallo ai danni di Zortea da parte di Fazio, il gol di Ikwuemesi viene giustamente annullato. Marcature uomo su uomo, spazi giocabili zero da una parte e dall’altra.

Al 15’ Brescianini si fa trovare in area della Salernitana, pallone a scavalcare tutta la difesa ma non c’è nessun compagno in maglia gialla a raccogliere. Tornano a vedersi sprazzi di bel gioco, al 16’ Soulé imbecca sulla corsa Valeri, al centro salva in angolo Fazio. Una bella respinta bassa di Cerofolini su un cross da sinistra innesca il ribaltamento di fronte, con Soulé che serve sulla corsa Cheddira, controllo e tiro un metro fuori. La squadra di Di Francesco gioca sulle ripartenze, al 21’ Brescianini serve in profondità Cheddira che si mette in solitaria ma Fazio sul secondo controllo gli chiude il boccaporto verso Costil.

Al 23’ Colantuono reclama per la caduta in area di Tchaouna ma c’è il fallo dell’attaccante su Okoli che gli chiude il passaggio alle spalle. Di Francesco avvicenda Lirola con Bonifazi mentre Okoli deve ricorrere alle cure dei sanitari dopo la collisione provocata da Tchaouna.

TANTI BRIVIDI POI ZORTEA FA TRIS

Foto: Federico Proietti © Ansa

Alla mezz’ora brivido per il Frosinone, pallone di Zanoli a scavalcare tutta la difesa, arriva il neo entrato Gomis che spara fuori sottomisura il pallone del possibile 2-1. Di Francesco corre ai ripari: dentro Cuni per l’esausto Cheddira e Monterisi per l’acciaccato Okoli.

E’ il Frosinone che adesso deve stringere i denti, la Salernitana al 35’ non approfitta ancora volta di una indecisione di Cerofolini, non perfetto in uscita, poi è Pirola ad alzare la mira ai 10 metri. Pericoli continui per la porta giallazzurra, adesso è la paura più che la forza della Salernitana a creare problemi. Al 36’ Ikwuemesi sbaglia la mira, poi un cross di Zanoli crea un altro pericolo.

Ma nel momento più complicato il Frosinone si allunga e fa tris: Zortea se ne va in profondità sul filtrante di Soulé mentre Mazzitelli subisce un fallaccio nella corsa, il giocatore scuola Atalanta arriva al limite e con una bordata infila nell’angoletto alla destra di Costil. Imparabile. Nel finale prima dei 3’ di recupero Fazio sfiora il 3-1. Al triplice fischio finale, gli applausi meritati. Ma non è finita.