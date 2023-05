Aspettando Grosso, l’estate si scalda: idee Maggiore, Stojanovic ed Okereke

Il nodo-allenatore continua a tenere banco nel Frosinone. Il tecnico non ha ancora rinnovato e potrebbe entrare nel valzer delle panchine che inizierà nei prossimi giorni. Non mancano le voci sui possibili rinforzi, Ricci rientra dal prestito al Karagumruk. Intanto lo svincolato Cotali andrà al Modena

La conferma di Fabio Grosso, le prime idee di mercato, i prestiti e gli addii. L’estate del Frosinone comincia a scaldarsi anche se in apparenza sembrerebbe il contrario. Eppur si muove insomma. Il primo nodo da sciogliere continua ad essere quello del tecnico. La sua permanenza all’indomani della vittoria del campionato è apparsa scontata ma nelle ultime ore il suo nome è entrato nel valzer degli allenatori che a breve potrebbe partire in Serie A.

Fatto sta che ad un mese dalla promozione su Grosso non c’è stata ancora la fumata bianca. Una situazione fluida dunque. A questo punto la tradizionale conferenza stampa del presidente Maurizio Stirpe, in programma a metà giugno, sarà il primo crocevia della nuova stagione. Di sicuro si può affermare che il Frosinone proseguirà nel solco di un calcio sostenibile tracciato due anni fa.

Il nodo-Grosso

Fabio Grosso

L’allenatore non ha ancora firmato il nuovo contratto. Ed è un dato di fatto. La società ha sempre mostrato fiducia. In particolare il direttore Guido Angelozzi (anche lui avrebbe ricevuto offerte da altri club): “Grosso firma sicuramente”, ha detto in una delle sue ultime interviste. Grosso non si è sbilanciato più di tanto. “A Frosinone mi sono trovato, benissimo e con il direttore ed il presidente ho un rapporto splendido”. Il tecnico ha incontrato la società e nei prossimi giorni ci saranno altre riunioni.

Ma nelle ultime ore hanno ripreso a circolare voci che lo vedrebbero lontano dal Frosinone. Molto dipenderà dal domino di allenatori. Grosso sarebbe attenzionato dal Bologna se Thiago Motta lascerà l’Emilia per altri lidi (Napoli? Estero?). Ma l’ex campione del mondo piace pure al Sassuolo che è vicino al prolungamento di contratto di Alessio Dionisi. L’allenatore di Abbadia San Salvatore però è nel mirino della Fiorentina che potrebbe perdere Vincenzo Italiano, corteggiato dal Napoli. Infine c’è stata la suggestione-Juve lanciata dal quotidiano “Repubblica”.

Rinforzi, le prime ipotesi

Guido Angelozzi

Il mercato non si ferma mai. Figuriamoci in questo momento. E quindi, pur se sottotraccia, il Frosinone sta cominciando a tessere la sua tela. Girano le prime idee di mercato. Partiamo dalla difesa che dovrà essere ricostruita. Interesserebbe il terzino destro sloveno Stojanovic dell’Empoli. Il giocatore potrebbe lasciare la Toscana anche perché chiuso da Ebuehi. Classe 1995, è da 2 stagioni all’Empoli dove ha collezionato 55 gare con 2 reti. Detto degli esterni della Sampdoria Augello e Zanoli (proprietà del Napoli), seguito pure dal Genoa.

Per il centrocampo è spuntato in queste ore il nome di Maggiore della Salernitana, lanciato da Angelozzi ai tempi dello Spezia. Venticinque anni, mezzala destra ma anche play, non rientrerebbe più nei piani della Salernitana. In questo campionato ha collezionato solo 15 presenze. Angelozzi, come accennato, lo conosce bene. Altre opzioni Gaetano (Napoli), Rafia (Pescara) e Ranocchia (Monza).

In attacco pista-Bonazzoli della Salernitana: punta centrale e non solo, 26 anni, ha segnato 2 reti in 24 gare. Altro profilo accostato al Frosinone è quello del centravanti nigeriano Okereke, 25 anni, 32 partite e 7 reti alla Cremonese. Anche lui vecchia conoscenza di Angelozzi che lo ha avuto allo Spezia prima di cederlo al Bruges.

Alessio Zerbin

Seguiti i giovani esterni offensivi Oristanio (2002) dell’Inter, Tavsan (2001), olandese del Nec, e Kvernadze (2003). georgiano del Sabutario Tbilisi. Quest’ultimo è stato definito il nuovo Kvaratskhelia ed è monitorato dal Napoli ed in particolare dal direttore scouting Maurizio Micheli. Anzi si parla di un asse di mercato: il club azzurro lo prenderebbe per poi girarlo in prestito al Frosinone. Resta vivo l’eventuale ritorno di Zerbin dal Napoli.

Cotali al Modena

Matteo Cotali

Svincolato il prossimo 30 giugno, il terzino sinistro bresciano andrà al Modena. Matteo Cotali, 26 anni, è stato uno dei fedelissimi di Fabio Grosso. Tra i protagonisti della promozione: disciplinato, sempre concentrato, un vero “soldatino” come è stato ribattezzato. In 2 stagioni in Ciociaria ha collezionato 59 presenze con 2 assist. Un giocatore molto apprezzato dalla tifoseria e che ha lasciato un bel ricordo soprattutto in quest’ultima stagione.

Già in tempi non sospetti la conferma di Cotali era apparsa improbabile: “Cotali è in scadenza, stiamo cercando un progetto diverso”, aveva detto il suo agente Fabrizio Ferrari. Il Modena ha colto l’occasione di assicurarsi un difensore top per la Serie B. Affidabile come pochi, in grado di giostrare sia da terzino ma anche da centrale in una difesa a 3.

Questione prestiti

Matteo Ricci (Foto: Mario Salati)

La pattuglia di giocatori a titolo temporaneo tiene sempre banco. Ormai è ufficiale: il centrocampista Ricci non sarà riscattato dal dai turchi del Karagumruk e potrebbe diventare in Serie A un’opzione. Dopo i riscatti di Mazzitelli e Borrelli, il Frosinone dovrebbe fare un tentativo per tenere Turati (Sassuolo) e Ravanelli (Cremonese). Incerto il futuro di capitan Lucioni (Lecce) richiesto dal Palermo.

Per Mulattieri sarà esercitato il diritto di riscatto con l’Inter che comunque ha il controriscatto. Sul bomber c’è l’interesse sempre del Palermo ma sembra difficile che possa restare in Serie B dopo l’ottimo campionato disputato.