Certezze, novità, ripescaggi ed esclusioni eccellenti: al via il ritiro del Frosinone

I giallazzurri hanno raggiunto Fiuggi dove fino al 28 luglio prepareranno la nuova stagione. Grosso ha portato 29 giocatori compresi 5 Primavera. Nel gruppo anche i 4 acquisti (Turati, Ciervo, Moro e Kujabi) non ufficializzati oltre a 3 elementi (Vettorel, Parzyszek e Satariano) rientrati dai prestiti. Restano a casa tra gli altri Gori, Iemmello e Ricci ormai ad un passo dal Karagumruk. In arrivo Macej, piace Sabelli

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Frosinone è partito alla volta del ritiro Fiuggi subito dopo pranzo. Sul pullman 29 giocatori, compresi 5 Primavera ed alcuni ripescaggi. Restano a casa in 12 tra i quali 3 “big” come Gori, Iemmello e Ricci (ad un passo dal Karagumruk). Non rientrano nei piani di Grosso e sono in corso trattative di mercato per trovare loro una sistemazione. Fanno parte del gruppo invece 3 elementi tornati alla base: il portiere Vettorel e gli attaccanti Parzyszek e Satariano.

Toccherà al tecnico una valutazione. Hanno preso posto sul torpedone anche i 4 neo acquisti (Turati, Moro, Ciervo e Kujabi) che non sono stati annunciati. La lista non è stata ufficializzata dalla società ma grazie alle informazioni raccolte siamo riusciti a ricostruire l’elenco dei convocati. I giallazzurri lavoreranno nella cittadina termale fino al 28 luglio. Insomma canarini al lavoro, la nuova stagione è iniziata.

La rosa alla partenza

Il portiere Vettorel

Fabio Grosso lavorerà su un organico ancora incompleto. Ma era scontato. Il mercato è lunghissimo e nessuna squadra va in ritiro con tutte le caselle occupate. Come ha detto il presidente Stirpe l’obiettivo è presentarsi all’esordio in Coppa Italia a Monza (il 6 agosto) con una formazione quasi al completo. Reparto per reparto com’è la situazione?

Il pacchetto portieri sembra pronto. Confermato Minelli, c’è il nuovo arrivo Turati dal Sassuolo e Vettorel reduce da una buona stagione in prestito a Carrara. Aggregato il giovane Palmisani della Primavera. Per quanto riguarda la difesa c’è da completare la pattuglia dei terzini composta finora solo da Oyono e Cotali con il nuovo arrivo Monterisi che si può adattare a destra. Lucioni, Szyminski e Kalaj sono i centrali. Dalla Primavera saranno valutati Maestrelli e Bracaglia.

Il centravanti Piotr Parzyszek

Il centrocampo, orfano di Ricci, può annoverare i confermati Boloca, Haoudi, Rodhen, Tribuzzi, Garritano, Lulic ed il gambiano Kujabi prelevato dalla Torres. Manca un regista di ruolo che dovrà essere ingaggiato. Grosso proverà il baby Cangianiello, mezzala di buone prospettiva. In attacco ripescati Parzyszek e Satariano, reduci dai prestiti al Pogon e alla Pergolettese. Il loro futuro resta in bilico. C’è da dire che Grosso ha sempre parlato bene del maltese. Come prime punte ci sono inoltre Moro e Novakovich. Punte esterne Canotto, Ciervo, Ciano (Grosso lo ha utilizzato anche da centravanti), Manzari ed all’occorrenza Tribuzzi e Garritano. Sarà testato Selvini della Primavera. Ma probabilmente servirà un altro innesto.

Le esclusioni

Mirko Gori non è partito per il ritiro

Ricci non è partito in quanto vicinissimo al Karagumruk di Pirlo. Il centrocampista sarebbe già volato alla volta della Turchia. Manca solo l’annuncio. Gori e Iemmello sono in attesa di una sistemazione. Non rientrano nei piani anche se in un primo momento il centrocampista di Tecchiena sembrava poter rientrare nella lista dei convocati. Interessa alla Reggina soprattutto se rimarrà Stellone in panchina. L’attaccante invece tratta per restare al Catanzaro dove ha giocato da gennaio in poi.

Gli altri esclusi sono una serie di giovani. Oltre al danese Klitten, fuori rosa dall’inizio della scorsa stagione, ci sono i vari Bevilacqua, Luciani, Errico, Matarese, Tonetto, Volpe, Vitalucci e Marcianò che rientrano dai prestiti. Per tutti la società sta cercando una sistemazione. Non sarà facile. Tuttavia non è da escludere che nei prossimi giorni qualcuno di questi possa essere aggregato al gruppo.

Le ultimissime dal mercato

Il terzino Sabelli con la maglia del Brescia piace al Frosinone

Il Frosinone nelle ultime ore sarebbe tornato alla carica per il terzino destro Sabelli del Genoa, già inseguito a gennaio ma poi finito a Brescia. Un elemento di valore ed esperienza che andrebbe ad irrobustire in tutti sensi la difesa giallazzurra. In arrivo il giovanissimo difensore centrale Daniel Macej a parametro zero. Classe 2004 di nazionalità ceca, ha militato al Banik Ostrava. Lo scorso anno era stato sondato dal Parma.

Niente da fare invece per il terzino Bayeye del Catanzaro bloccato dal Torino. Detto di Ricci, non mancano voci ed ipotesi sui giovani. Vitalucci sembra destinato a tornare alla Pergolettese. Verso la rescissione Luciani, Tonetto e Marcianò. Volpe potrebbe seguire Kremenovic all’Hebar in Bulgaria. Potrebbe infine tornare in Serie D Bevilacqua.