Ciuffarella presidente, Pro vince la sua scommessa

Alessandro Ciuffarella è il nuovo presidente della Consulta delle Associazioni di Ferentino. L'ex assessore comunale è supportato da Biancamaria Valeri, ex vicesindaco, come vicepresidente. La Consulta, organizzata in cinque aree tematiche, promuoverà idee e proposte per il Consiglio comunale. Il vicesindaco Andrea Pro ha guidato la formazione della Consulta.

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Fumata bianca ed equilibrio raggiunto. Il presidente è Alessandro Ciuffarella ex assessore comunale in quota Alleanza Nazionale con Roberto Valeri sindaco e candidato consigliere con Ferentino nel Cuore alle ultime elezioni amministrative. Sarà lui a guidare per i prossimi anni la Consulta delle Associazioni di Ferentino. (Leggi qui: Associazioni, fumata nera: Ciuffarella deve attendere).

Alla vicepresidenza è stata eletta invece Biancamaria Valeri, ex vicesindaco con Francesco Scalia ed insegnante di lunga data. Ciuffarella è il referente di Civis, associazione vicina alle problematiche ambientali, mentre Biancamaria Valeri fa parte dell’ associazione Gli Argonauti che si occupa principalmente di cultura e turismo.

Un pool di 43

Andrea Pro

Sono state ben 43 le associazioni che hanno risposto alla chiamata del vicesindaco Andrea Pro. È stato lui a volere con convinzione la nascita della Consulta delle associazioni.

Politicamente Alessandro Ciuffarella è vicinissimo all’ex vicesindaco Luigi Vittori mentre Biancamaria Valeri si è candidata consigliere alle ultime elezioni da indipendente nel Partito Socialista. Ma l’elezione è una vittoria politica di Andrea Pro: non tanto per il fatto che abbia voluto quella consulta ma per avere raggiunto un equilibrio tra le diverse sensibilità ed un mondo che è variegato, composito, eterogeneo. Superando dopo mesi la fase di stallo che ha rischiato di fare saltare l’elezione di Ciuffarella.

Come funziona

La riunione delle Associazioni

Le associazioni saranno divise in cinque aree tematiche: sociale e socio- sanitario; ambiente, impegno e Protezione Civile; Cultura; Relazioni Internazionali ed attività sportive e tempo libero. Ognuna delle aree avrà un proprio referente di una associazione.

“L’istituzione della Consulta della associazioni è grande traguardo per la nostra amministrazione, ma anche un punto di partenza, perché mai fino ad ora era stata convocata. L’obiettivo? Ripartire dall’associazionismo – spiega Andrea Pro – per ricostruire il tessuto sociale della nostra città”.

Per il vicesindaco “sono le associazioni, nessuna esclusa, che possono portare qualità alla nostra comunità“.

Compito della consulta sarà quello di presentare ai vari assessori competenti proposte, idee e problematiche nei settori di competenza da portare poi all’attenzione del Consiglio comunale.