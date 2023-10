Associazioni, fumata nera: Ciuffarella deve attendere

Domenica al Dall’Ara il Frosinone cerca la prima vittoria in trasferta contro un Bologna in serie positiva da 7 turni. I 2 allenatori non hanno nascosto la stima reciproca. “Eusebio ha sempre fatto giocare bene le sue squadre”, ha detto il tecnico rossoblu. “Motta ottimo trainer, non a caso è stato accostato alle big”, ha sottolineato il mister giallazzurro. Out Caso, ballottaggi in tutti reparti. Chance dal 1’ per Lirola?