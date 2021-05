Come se Greta qui non fosse mai passata

Greta Thunberg (Foto: Dario Pignatelli / Imagoeconomica)

Senza Ricevuta di Ritorno. La ‘Raccomandata’ del direttore su un fatto del giorno. Il dibattito sui rifiuti. Ci mette di fronte all'evidenza che anche in questi giorni ragioniamo come se non fossero mai esistiti gli ultimi 50 anni

Mettiamo in fila una serie di eventi accaduti in queste ultime 48 ore.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio ieri ha dato ragione al Comune di Roma Capitale e torto alla Regione Lazio. Dicendo che Roma è in gravissimo ritardo nel dotarsi di discarica e impianti di trattamento dei rifiuti. Ma la Regione non può fare ricorso all’ordinanza ‘contingibile e urgente’ per imporre il rispetto dei tempi a Virginia Raggi. (Leggi qui Il Tar: Niente commissariario della Regione per i rifiuti).

La Regione Lazio ha dato oggi 60 giorni di tempo alla provincia di Latina per dotarsi della sua discarica.

La Provincia di Frosinone aveva tempo fino al 31 maggio. Oggi il presidente Antonio Pompeo ha risposto no: ci serve più tempo, eravamo attrezzati fino al 2021, siete stati voi a metterci in difficoltà obbligandoci a prendere i rifiuti di Roma. Quindi non provate a metterci fretta né a minacciare l’invio di un commissario. (Leggi qui Nuova discarica: Pompeo dice no alla Regione).

Il fantasma di Greta

Foto: Marco Cremonesi / Imagoeconomica

Il dibattito al quale stiamo assistendo è la dimostrazione di quanto sia vecchia la mentalità di chi ci amministra. È come se Greta ed il suo vento non fossero passati nel Lazio ed in provincia di Frosinone.

Con le nuove tecnologie il 95% dei rifiuti che oggi finisce in discarica verrà riciclato. C’è la possibilità di ottenere un’infinità di metano bio dai nostri avanzi di cucina.

Qui invece continuiamo a ragionare di rifiuti come se fossero un problema.

Occorre una scelta di coraggio. Sono una risorsa: sono nuova materia prima. Occorrono però leggi chiare, tempi certi, percorsi non interpretabili. E fine del problema.

Altrimenti che l’abbiamo fattoi a fare il Ministero (e l’assessorato regionale) alla Transizione Ecologica?

