In tre giorni tremila domande di cassa integrazione nel Lazio

Foto © Imagoeconomica

Tremila domande di cassa integrazione per covid-19 in tre giorni. Già nelle prossime ore le prime autorizzazioni ed il passaggio all'Inps. La soddisfazione della Regione Lazio

Sono già tremila le domande di cassa integrazione in deroga per il Covid-19. Sono state inoltrate in appena tre giorni. Sono già in fase di lavorazione. Entro stasera la task force predisposta dalla Regione Lazio per contrarre al massimo i tempi burocratici, verranno autorizzate le prime ed inviate all’Inps che provvederà alla parte di sua competenza. A tracciare il bilancio è stato l’assessore regionale al Lavoro Claudio Di Berardino.

Il primo resoconto dice che gli uffici regionali hanno già rilasciato 1.600 credenziali e risposto a oltre 6 mila mail garantendo un monitoraggio continuo. Le caselle cone le Pec vengono svuotate ogni 20 minuti. Dalla Regione tranquillizzano: “nel caso la casella di posta risultasse piena occorre semplicemente riprovare dopo qualche minuto con un nuovo invio”. In pratica: se si riceve il messaggio che la casella è piena non significa che si è arrivati tardi, basta riprovare entro poco.

La maggior parte delle richieste sta arrivando dalle micro imprese. In particolare: circa un terzo delle domande è stato inoltrato da imprese con un solo dipendente, mentre complessivamente sono quasi la metà le domande pervenute da attività con meno di 5 dipendenti.

“Con le risorse messe a disposizione, con la semplificazione e velocizzazione dell’iter burocratico-spiega l’assessore Claudio Di Berardino – nel Lazio stiamo compiendo ogni sforzo utile per fronteggiare gli effetti innescati dalla crisi sanitaria”.

L’assessore si dice “particolarmente soddisfatto di questo primo bilancio. Fondamentale – per l’assessore – è la collaborazione tra tutte le parti coinvolte”.