Corruzione, ecco i numeri dell’Anac: anche a Frosinone

I numeri sui quali si basa l'Anac per valutare il rischio di corruzione. Anche a Frosinone

In tutto sono 33 pagine e le ha elaborate l’Anac, l’Agenzia Nazionale Anticorruzione. Il report fotografa i contratti assegnati da Comuni, Province, regioni, Enti Pubblici e loro società controllate negli anni 2021-2022. L’analisi è dettagliata e scende fino al livello provinciale.

Nel documento viene presentato un approfondimento sugli appalti di lavori, servizi e forniture. Consente un elevato dettaglio territoriale delle statistiche: utilissimo per misurare il rischio di corruzione a livello territoriale ed il livello della trasparenza.

Sono stati calcolati 70 indicatori a livello provinciale, di cui 48 indicatori di contesto: sono quelli che supportano l’analisi del rischio di corruzione nei territori, andando ad indagare vari aspetti. Come il livello di istruzione, la presenza di criminalità, il tessuto sociale, l’economia locale e le condizioni socio-economiche dei cittadini.

Ci sono poi 17 indicatori relativi agli appalti. Analizzano gli acquisti delle amministrazioni localizzate nella provincia. Sono suddivisi in altrettante tipologie e sono suddivisi per oggetto (lavori, servizi, forniture) e settore (ordinario e speciale).

I NUMERI NEL LAZIO

Foto © Carlo Carino / Imagoeconomica

I numeri certificano che nel 2021-2022 in provincia di Frosinone sono stati fatti 199 contratti pubblici per forniture nel 2021; e 325 nel 2022; sono stati invece 564 per lavori nel 2021 scesi a 504 nel 2022. Infine sono stati fatti 506 contratti pubblici per per servizi nel 2021 scesi a 464 nel 2022, per un totale di 1.269 contratti nel 2021 e 1.293 nel 2022. Con un incremento in percentuale nei due anni di +1,9%.

Le altre province invece hanno fatto registrare questi dati:

Provincia Forniture 2021

2022 Lavori 2021

2022 Servizi 2021

2022 Totale 2021

2022 Variazione % Latina 303

349 456

366 518

511 1,277

1,226 -4% Rieti 133

102 745

608 357

298 1,235

1,008 -18.4% Roma 6,284

6,415 3,023

3,112 9,475

10,369 18,782

19,896 +5.9% Viterbo 393

247 375

485 392

444 1,160

1,176 +1.4%

Come è agevole constatare dai numeri, la provincia di Frosinone ha fatto registrare l’incremento percentuale più alto (dopo Roma)nel numero dei contratti dal 2021 al 2022. Rieti e Latina invece risultano addirittura con il segno meno. Quindi meno contratti.

FROSINONE AI VERTICI

Il numero dei contratti fatti in provincia di Frosinone è 1269 nel 2021 e 1293 nel 2022. Al di là del dato statistico, testimonia una grande attività delle varie pubbliche amministrazioni ciociare. Lavorano tanto. Ma la “ciccia” per l’Anac sta nel valore economico di questi contratti. Più è alto il valore dell’appalto e più accende gli appetiti di chi è interessato a corrompere per aggiudicarselo.

I dati economici sono riportati nella tabelle di pagina 7, dove ci sono quelli di tutte le province italiane. In Ciociaria nel 2021 il valore economico dei contratti di forniture è stato pari a 62 milioni e 77.857m euro. Quello dei lavori risulta pari a 298 milioni 470.312 euro. Infine quello dei servizi è stato di 179 milioni 770.815. Per un totale nell’anno di € 540.318.984.

Nel 2022 quello per forniture risulta di 101 milioni 679.779. Per i lavori è di 532 milioni 810.007. Per i servizi è stato di 275 milioni 143.065. Con un totale anno di € 909.632.852.

L’incremento di valore in percentuale tra il 2021 ed il 2022 è stato per la Ciociaria pari al +68,4%.

E NELLE ALTRE PROVINCE?

PROVINCIA forniture 21

forniture 22 lavori 2021

lavori 2022 servizi 2021

servizi 2022 totale 2021

totale 2022 %21-22 Latina 53.799.602

116.880.670 175.890.913

242.242.596 256.485.600

245.040.430 486.176.115

604.163.696 +24.3% Rieti 28.149.252

11.655.508 320.221.120

426.328.938 122.897.978

97.426.326 471.268.350

535.410.772 +13.6% Roma 5.077.376.539

6.303.142.896 3.394.066.925

3.921.910.216 8.312.112.721

10.204.400.891 16.783.556.185

20.429.454.003 +21.7% Viterbo 96.243.471

63.144.291 71.126.630

442.138.049 171.916.399

321.508.213 339.286.500

826.790.552 +143.7%

La provincia di Frosinone è la seconda del Lazio, dopo Roma, per il valore totale dei contratti in termini economici, sia nel 2021 che nel 2022. Inoltre, tolta la percentuale monster della provincia di Viterbo, la più alta del Lazio, quella di Frosinone registra la seconda performance in percentuale, circa l’incremento del valore economico, tra il 2021 e il 2022 dei contratti posti in essere.

Infine, tutti questi soldi, a quanto equivalgono, a livello di Spesa pro-capite provinciale, in relazione alla popolazione italiana negli Anni 2021-2022?

Lo dice sempre la relazione dell’Anac a pagina 14.

Provincia Valore 2021

Valore 2022 Spesa pro-capite 2021

2022 Variazione

2021

2022 % regionale/

provinciale Frosinone 540.318.984

909.632.852 1.153

1.942 68,4% 3,3% Latina 486.176.115

604.163.696 859

1.068 24,3% 2,2% Rieti 471.268.350

535.410.772 3.127

3.553 13,6% 1,9% Roma 16.783.556.185

20.429.454.003 3.975

4.838 21,7% 73,5% Viterbo 339.286.500

826.790.552 1.103

2.688 143,7% 3,0%

Anche in relazione, sia all’incremento della spesa pro capite tra il 2021 ed il 2022, sia per quanto riguarda l’incremento in percentuale, della variazione a livello provinciale, rispetto alla spesa regionale, la Ciociaria è ai primi posti.

Senza fare alcuna correlazione, né inopportune proporzionalità dirette o inverse, ma è su questi dati, oggettivi, che si basano i rilievi, la valutazioni e le analisi dell’Anac sul rischio corruttivo nelle province italiane. Se in provincia di Frosinone sia alto o basso… a questo punto fate voi.