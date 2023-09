Fantini ha la Segreteria: equilibrio e rinnovamento

Il Segretario Provinciale ha pronto l'organigramma della nuova Segreteria. Pilozzi vice. Non ci sono Pompeo e Grossi. Ma ci sono i loro uomini. In posizioni chiave. Segnali di ricomposizione: come Piroli alla Partecipazione. Zimarri è l'effetto Schlein. Volante ed il dialogo su Cassino. Palladino in prima linea. E poi...

Il quadro è completo. La nuova Segreteria Provinciale del Partito Democratico è pronta. Nel pomeriggio è previsto l’annuncio del Segretario Luca Fantini. Tiene in equilibrio tutto: il nuovo schema uscito dal Congresso regionale che ha portato all’elezione di Daniele Leodori come Segretario e Francesco De Angelis come Presidente. Assicura lo spazio adeguato all’area che tiene insieme l’ex presidente della Provincia Antonio Pompeo, l’ex deputato Nazzareno Pilozzi ed il dirigente nazionale Danilo Grossi. Ma non solo.

Manda dei messaggi per la ricomposizione del quadro unitario a Cassino, tiene conto delle minoranze interne, riapre la strada per solidificare il circolo di Frosinone.

Il nuovo quadro

Nazzareno Pilozzi

Il primo punto di equilibrio: la vice Segreteria va a Nazareno Pilozzi. Ma alla sua area non andrà la delega strategica agli Enti Locali che è uno dei nodi strategici nella vita di un Partito organizzato. Sarà nelle mani di Martina Innocenzi, fidatissima del Consigliere regionale ed ex vice Segretario Pd del Lazio Sara Battisti.

Nel nuovo organigramma non c’è ruolo né per Antonio Pompeo né per Danilo Grossi. Ma la loro area è presente con nomi di peso in caselle importanti: come dimostra l’incarico ad Emanuela Piroli che si occuperà di Partecipazione e Formazione politica; è la ricomposizione di una frattura molto profonda: la consigliera comunale di Ceccano era Segretario del circolo cittadino, sfiduciata perché ultra rottamatrice. Quella rottura ha condizionato i risultati delle ultime due elezioni comunali Ceccanesi, il suo rientro in squadra spiana la strada ad una candidatura unitaria e di Partito nel 2025.

Altrettanto è un segnale di riequilibrio la delega all’ex assessore al Commercio di Cassino Arianna Volante: si occuperà di Diritti, legalità e contrasto alle diseguaglianze. È un riconoscimento per il suo ruolo politico, un ristoro per il modo in cui è stata estromessa dalla Giunta comunale di Cassino: il che può creare un piano più favorevole per la ripresa del dialogo unitario con il sindaco Enzo Salera in vista delle Comunali 2024.

Rinnovamento e pluralità

Andrea Palladino

Nella squadra c’è Andrea Palladino, espressione di Rete Democratica: torna in prima linea e con un ruolo centrale: il coordinamento della Segreteria politica. L’area di Cuperlo vede Alessandra Maggiani alla guida del settore Lavoro, scuola, università. Il mondo ambientalista ecologista registra l’incarico in Segreteria per Umberto Zimarri che si occuperà di Transizione ecologica, Cambiamenti climatici; la scelta di Zimarri è un chiaro segnale della rivoluzione Schlein, rappresenta infatti quel mondo che fino a poco tempo fa era all’esterno del Partito ma che la Segretaria ha catapultato all’interno abbattendo gli steccati.

Nelle altre caselle ci sono i giovani amministratori emersi nei mesi scorsi in occasione del Congresso, segnando un radicale rinnovamento generazionale e di competenza.