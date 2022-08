Frosinone, buona la prima: a Modena tre punti con autorità

Al 'Braglia' i ciociari tornano a vincere dopo 13 anni. Primo tempo dominato, il gol-partita invenzione di Garritano e poi grande intuito dello svedese. Kone si vede negare una rete

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Pergreffi, Cittadini, Azzi; Armellino, Gerli, Gargiulo; Mosti; Diaw, Falcinelli

A disposizione: Narciso, Ponsi, Magnino, Bonfanti, Tremolada, Silvestri, Minesso, Giovannini, Battistella, De Maio, Renzetti, Panada

Allenatore: Tesser

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Lucioni, Szyminski, Cotali; Boloca, Kone; Rohden, Garritano, Caso; Mulattieri.

A disposizione: Loria, Marcianò, Lulic, Haoudi, Bocic, Ciervo, Kalaj, Monterisi, Oliveri, Bracaglia, Borrelli.

Allenatore: Grosso.

Arbitro: Signora Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno; Assistenti signori Valerio Colarossi di Roma2 e Vito Mastrodonato di Molfetta (Ba); Quarto Uomo signor Valerio Crezzini di Siena; Var signor Valerio Minelli di Varese, Avar sig. Edoardo Raspollini di Livorno.

Marcatore: 34’ pt Rohden (F).

Note: spettatori: 7.000 circa (in curva ospiti circa 50 tifosi del Frosinone); angoli: 7-5 per il Frosinone; ammoniti: 47’ pt Lucioni (F), 5’ st Kone (F), 33’ st Turati (F), 41’ st Boloca (F); recuperi: 3’ pt; 6’ st.

Con una prestazione accorta, per larghi tratti anche autorevole e grazie ad un gol di Rohden servito da Garritano, il Frosinone vince dopo 13 anni a Modena e incassa la vittoria all’esordio del campionato di serie B al termine di una gara durata 100’ tondi.

Modena fuoco di paglia in avvio, con Falcinelli che liscia un pallone invitante di Pergreffi, poi in campo c’è solo la squadra di Grosso che legittima il predominio tecnico e tattico dei primi 45’ con la rete al 34’ dello svedese. Nella ripresa la squadra di Tesser cambia lo spartito, alza il baricentro ma la difesa del Frosinone tiene bene l’onda d’urto mettendo in evidenza anche un Turati eccellente.

La squadra di Grosso non abbassa il baricentro e dopo la girandola di cambio sfiora il raddoppio con Ciervo che si vede negare la gioia del gol per due volte di fila nel giro di 30 secondi da Gagno.

LA LAVAGNA TATTICA

Modena in campo con il 4-3-1-2, con una sola variazione in campo rispetto alla gara vinta in Coppa Italia col Sassuolo. Tra i pali Gano, davanti a lui da destra a sinistra Oukhadda, Pergressi, Cittadini e Azzi. Cambia il play, c’è Gerli al posto di Pana che va in panchina, sul centro destra l’ex del Lecce, Gargiulo e sul centrosinistra Armellino. Quindi Mosti alle spalle di Diaw e Falcinelli.

Nel Frosinone non c’è Moro in campo per una situazione pregressa e non chiara sotto il profilo normativa la scorsa stagione con il Catania. Grosso schiera il 4-2-3-1 di partenza. Davanti a Turati, da destra a sinistra Oyono, Lucioni, Szyminski e Cotali. In mezzo al campo doppio play con Boloca e Kone, alle spalle della punta Mulattieri la batteria di trequartisti è composta, da destra a sinistra, da Rohden, Garritano e Caso.

FROSINONE INTRAPRENDENTE

Il portiere Turati

Modena subito in avanti, Lucioni bravo a capire la traiettoria del pallone e mettere in angolo. Dal giropalla dalla bandierina, occasione per Falcinelli che, pressato da Oyono, non tocca un pallone invitante servito da Pergreffi. Il Frosinone risponde con un sinistro nel traffico di Cotali dopo una respinta della difesa del Modena su piazzato di Garritano, Gagno ci mette le mani aperte e salva. Ancora Garritano dalla bandierina, svetta Lucioni che non inquadra la porta. Buon avvio di gara a livello generale, bene il Frosinone a non farsi intimorire dall’occasione iniziale dei ‘gialli’.

Qualche colpo proibito in campo, ne fa le spese Garritano ma per la signora Ferrieri Caputi è tutto regolare. Interessante l’azione a pendolo di Caso al 9’, sul tiro di destro c’è la deviazione in angolo Oukhadda ma il tiro dalla bandierina di Garritano non sortisce effetti. Al 10’ tempestiva uscita bassa di Turati su un autolancio di Diaw, presa sicura del portiere scuola Sassuolo. L’attaccante frana a terra ma la diagonale a copertura di Cotali è impeccabile e soprattutto non è fallosa.

IN PENOMBRA CI PIACE

Mulattieri

Nel frattempo si spengono due file di lampade su una delle torri faro, illuminazione non perfetta ma si continua a giocare. Brivido per il Frosinone al 14’, angolo di Mosti con Cittadini che col terzo tempo svetta su tutti ma spedisce alto. Partita giocata a buon ritmo, il Frosinone non concede punti di riferimento agli avversari anche perché difetta chiaramente in fisicità dentro l’area di rigore.

Ma i giallazzurri ci mettono tanta corsa e idee giuste. E in tre minuti fanno suonare altrettanti allarmi per la retroguardia degli emiliani. Al 20’ il Frosinone con un lampo sfiora il vantaggio, manovra sulla fascia destra di Mulattieri che serve Oyono, pallone centrale per Kone che alza i giri del motore e dai 25 metri sfiora la base del palo alla sinistra di Gagno. Un minuto dopo ancora una bella manovra avvolgente della formazione ciociara, finalizza Garritano al limite dell’area ma la difesa del Modena fa scudo. E ci prova anche Boloca ai 18 metri senza indugi, Gagno si allunga alla propria destra e devia in angolo.

GARRITANO INVENTA, ROHDEN FA GOL

I festeggiamenti dopo il gol del Frosinone

Alla mezz’ora bravissimo Oyono a non abboccare al dribbling in area di Diaw e a deviare con la punta del piede destro il pallone sul tentativo dell’ex attaccante del Vicenza di cercare il fallo da rigore.

Al 34’ il Frosinone passa dopo un altro momento di sbandamento della formazione di casa che si era salvata un attimo prima. Garritano spostato sull’out di sinistra alza la testa e vede l’inserimento di Rohden, pallone con il contagiri, lo svedese prende il tempo ad Azzi e a Gagno, pallone in porta con un tocco a porta vuota.

Il Modena accusa il colpo, al 41’ è ancora il Frosinone ad infilarsi nel cuore della difesa emiliana ma prima Caso e poi Rohden vengono anticipati al momento della stoccata. La squadra di Tesser è la brutta copia di quella che ha battuto il Sassuolo, il Frosinone dà tutta l’impressione di poter continuare ad essere padrone del campo. E quando i ‘gialli’ vanno al tiro, come al 45’ con Gargiulo dai 25 metri, è bravissimo Turati ad abbrancare il pallone alla propria destra con grande sicurezza.

Al 1’ dei 3’ di recupero cartellino giallo per Lucioni per un anticipo a gamba tesa su Mosti. Il tempo si chiude con un tempestivo anticipo di Oyono a centrocampo, Frosinone con merito avanti di un gol al riposo.

TRAVERSA DEL MODENA

Si ricomincia con gli stessi 22 giocatori della prima frazione di gioco. Il Frosinone riparte con le stesse intenzioni bellicose, al 2’ Caso esce dalla marcatura di un avversario e prova il tiro ad incrociare, pallone alto. Al 5’ la partita si scalda: Lucioni rischia il cartellino per un intervento di Diaw, poi l’azione prosegue ed è Kone a prendere l’ammonizione. Si accende un parapiglia con Falcinelli che vuole farsi giustizia ma l’ivoriano gli lascia poco spazio alle idee bellicose.

Azione tambureggiante del Modena al 6’, Diaw sfonda, pallone a Gargiulo che manda a lato di due metri alla sinistra di Turati. E’ un Modena differente da quello del primo tempo. Al 7’ Azzi cerca l’eurogol, Turati indietreggia con una mano devia in angolo un pallone che sta per infilarsi sotto la traversa.

Il Frosinone replica con un dribbling ubriacante di Caso in area, la difesa emiliana si salva in angolo. Tre cambi per Tesser all’11’. E al 12’ Modena vicino al pareggio, Okhadda da destra prova il gran tiro, pallone sulla traversa e poi tra le braccia di Turati. Il Modena va a folate, cerca il centro dell’area di Diaw e Falcinelli mettono pressione ma il Frosinone non sta a guardare e al 15’ Mulattieri lascia partire una bordata che non centra la porta. Ottima parata di Turati al 19’, pallone di Azzi per il colpo di testa di Diaw che rimbalza a 2 metri dalla linea bianca ma il portiere del Frosinone si accartoccia a terra e blocca.

PORTIERI PROTAGONISTI

Garritano

Tre cambi nel Frosinone al 22’: dentro Lulic, Ciervo e Bocic per Rohden, Garritano e Caso. Grosso cambia l’assetto che passa al 4-3-3. Ma continuano intensità ed applicazione dei ragazzi.

Una collisione tra Turati e Szyminski su un pallone pressoché innocuo crea un po’ di apprensione e per fortuna del Frosinone che Diaw ha già voltato le spalle. Tesser mette dentro Battistella per Gargiulo al 28’. Adesso la squadra di Tesser adesso va a testa bassa. Ultimo cambio dei ‘gialli’, Bonfanti per Falcinelli.

In grande spolvero Oyono su un tentativo di Diaw, poi dopo una sgroppata di Ciervo sul ribaltamento di fronte è Tremolada che sfiora il palo alla sinistra di Turati. E’ ancora Ciervo che si infila a destra ma la difesa del Modena regge l’urto. Partita apertissima, il Frosinone non sa cosa significa chiudersi e così si gioca a viso aperto.

Turati fuori dai pali all’85’, Tremolada alza il pallonetto. Spazio per Borelli a 5’ dal 90’, l’ex del Pescara entra al posto di un esausto Mulattieri. Ed è lo stesso Borrelli che fa scattare un contropiede dopo un break a centrocampo, Ciervo vedo lo spazio ma trova la deviazione di Gagno che si ripete 30” dopo ancora sul giocatore scuola Roma, bravissimo a scagliare una bordata al sette sul primo rimbalzo. Doppio tentativo di eurogol di Ciervo, anche per lui ottimo impatto sulla gara.

Sei minuti di recupero per una partita che arriverà a sfiorare i 100’ di durata. Szyminski mette una pezza su un pallone di Tremolada, sul tiro dalla bandierina bravissimo Turati a sbrogliare la matassa ma tra una serie infinita di rimpalli ci prova anche Pergreffi ma il pallone ad effetto va fuori. Modena all’arma bianca, ancora Tremolada al tiro e Turati para sicuro a terra al 4’ di recupero. Turati sale in alto per agguantare il pallone che significa ‘game over’ e vittoria per un bel Frosinone che sbanca il ‘Braglia’ di Modena dopo 13 anni.