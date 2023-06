Frosinone, in vetrina i gioielli: tanti club in fila per Boloca e compagni

[FOCUS] Sono almeno 4 i giovani talenti al centro del mercato e delle valutazioni della società che dovrà decidere il loro futuro coniugando le esigenze tecniche con quelle economiche. Il centrocampista italo-rumeno interessa a Lazio e Bologna. Oyono piace a Napoli, Sassuolo e Strasburgo. Offerte per il fantasista Caso. La situazione-Mulattieri

Alessandro Salines Lo sport come passione

E’ un altro fronte caldo dell’estate del Frosinone sulla rotta d’avvicinamento alla Serie A. Un fronte che appassionerà i tifosi e potrebbe riservare colpi di scena. E’ il fronte dei “gioielli” giallazzurri. Quei giocatori che si sono messi in vetrina e sono stati valorizzati dopo il campionato stravinto e la promozione.

Sono 4 i ragazzi d’oro: il difensore Anthony Oyono, il centrocampista Daniel Boloca, gli attaccanti Giuseppe Caso e Samuele Mulattieri. Il mercato li reclama e la società giallazzurra dovrà decidere il loro futuro. Scelte non facili che dovranno coniugare le esigenze tecniche di una squadra che s’affaccerà alla Serie A con quelle economiche. E’ chiaro che nessuno incedibile come predica il direttore Guido Angelozzi. Il Frosinone del nuovo corso punta forte a fare cassa con le cessioni dei calciatori. Ma è pur vero che si tratta di elementi dai quali si può ripartire per costruire la squadra della Serie A.

Boloca, pressing-Lazio. Ma il Bologna…

Daniel Boloca

Daniel Boloca è stato uno dei simboli del Frosinone di Grosso. Scoperto da Angelozzi in Serie D (era al Fossano), è diventato uno dei centrocampisti più promettenti del panorama italiano tanto da finire nel giro azzurro (Mancini lo ha chiamato per uno stage). A 24 anni, con 80 presenze in Serie B ed un campionato vinto da protagonista, punta ad affermarsi anche in A. Negli ultimi giorni il nome di Boloca è stato accostato alla Lazio. Sarri vorrebbe inserirlo per rinforzare il pacchetto dei centrocampisti. Un profilo che interessa molto per duttilità (può giostrare da mezzala e play), tecnica e personalità.

Ma non c’è solo la Lazio. Boloca infatti ha altre offerte. Il Bologna lo segue da tempo e a gennaio sembrava aver gettato le basi per definire l’operazione. E’ stato sondato anche da Sassuolo, Salernitana e Torino. Non bisogna escludere il mercato estero: l’Eintracht Francoforte si era fatto avanti offrendo oltre 3 milioni. Cosa farà il Frosinone? Boloca è un pilastro della squadra e rinunciarci non sarebbe facile. Molto dipenderà dal peso delle proposte e dalla volontà del giocatore. Valutazione? Difficile fare cifre ma se Gatti è stato ceduto per 10 milioni (bonus compresi)…

Oyono tra Italia e Francia

Anthony Oyono

Il terzino destro (ma anche quinto di centrocampo) franco-gabonese è stato un’altra intuizione di Angelozzi. Pescato nel Boulogne nella Serie C francese, è molto quotato sul mercato malgrado in una stagione e mezza abbia giocato soltanto 16 volte a causa di una serie d’infortuni. Grosso lo ha valorizzato, provandolo con successo anche a sinistra. Le sue qualità (corsa, tecnica, fisicità e sicurezza) non sono passate inosservate. Osservatori e dirigenti lo hanno messo nella lista della spesa.

Guido Angelozzi

Anche Angelozzi lo ha indicato come uomo-mercato. “Ha grandi prospettive, è un diamante da sgrezzare, può arrivare ai livelli di Gatti”, ha confessato il direttore. Classe 2001, nazionale del Gabon, il Napoli lo ha attenzionato. Si parla di un futuro da vice-Di Lorenzo. Anche le solite Bologna e Sassuolo lo hanno sondato. Oyono ha mercato in Francia: Paris Fc, Strasburgo ed Angers lo hanno richiesto già a gennaio. Per Oyono vale lo stesso discorso fatto per Boloca: faranno la differenza le proposte che arriveranno. Fermo restando che il giocatore potrebbe restare per completare la sua maturazione in un campionato competitivo come la Serie A.

Caso, un fantasista che fa gola

Giuseppe Caso (Foto © Mario Salati)

Trentacinque partite, 9 gol, 4 assist, tante giocate di fino e soprattutto la Serie A: è stata la stagione della consacrazione dell’attaccante di Torre Annunziata. Ed ora a 24 anni fa gola a più di qualche società. Il Frosinone lo ha acquistato l’estate scorsa dal Genoa battendo la concorrenza di tanti club tra i quali il Parma che avrebbe fatto carte false per averlo. Angelozzi ha bruciato tutti, l’investimento (350 mila euro di partenza, diventati 500 con la promozione) ripagato in pieno.

Caso non ha nascosto che vuole giocare in Serie A con la maglia del Frosinone e sogna di giocare e magari segnare il primo gol nel massimo campionato in uno dei grandi stadi italiani come “San Siro, l’”Olimpico”, l’”Allianz” o il “Maradona”. Ma è il mercato è lunghissimo e molto probabilmente non mancheranno le offerte per un fantasista di spessore. Il Frosinone è alla finestra.

Mulattieri, l’Inter e quel diritto di riscatto

Samuele Mulattieri

Discorso diverso per il bomber della stagione (12 reti in 29 presenze). E’ in prestito dall’Inter con diritto di riscatto e controriscatto. Il Frosinone proverà a trattenerlo, cercando il rinnovo del prestito senza dover esercitare il diritto di riscatto. Le 2 società stanno parlando per trovare un accordo. La formazione giallazzurra si ritroverebbe un attaccante forte che conosce l’ambiente e potrebbe completare la sua maturazione in Serie A.

Ma Mulattieri ha mercato e quindi non è escluso che l’Inter voglia monetizzare. O utilizzarlo come pedina di scambio. Già a gennaio ha avuto richieste da parte di Empoli, Sassuolo, Atalanta e Udinese. A queste si sono aggiunti il Bologna ed il Palermo (difficile che resti in Serie B). Una situazione fluida.

Un fronte caldo quello delle cessioni illustri.